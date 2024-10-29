Президент Литви розповів, як НАТО має відреагувати на війська КНДР в рф — Finance.ua

Президент Литви розповів, як НАТО має відреагувати на війська КНДР в рф Сьогодні 12:12

Президент Литви Гітанас Науседа описав, якою має бути реакція НАТО на розгортання північнокорейських військ на території РФ і їхнє можливе залучення у війну проти України.

Про це Науседа написав в X (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

Говорячи про реакцію на такі кроки, литовський президент наголосив, що «нерішучість веде до ескалації, а не навпаки».

«Північнокорейські війська допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги», — зазначив він.

Серед кроків, які має вжити НАТО, Науседа назвав постачання Україні далекобійних ракет, дозвіл на удари вглиб російської території, збільшення військової допомоги.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.

Постійний представник Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс напередодні заявив, що Альянс має відповісти конкретними діями на розгортання північнокорейських військ в росії.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив розгортання північнокорейських військ для надання допомоги Москві на полі бою в Курській області.

Економічна Правда За матеріалами:

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