Президент Литви розповів, як НАТО має відреагувати на війська КНДР в рф — Finance.ua
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Президент Литви розповів, як НАТО має відреагувати на війська КНДР в рф

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Президент Литви Гітанас Науседа описав, якою має бути реакція НАТО на розгортання північнокорейських військ на території РФ і їхнє можливе залучення у війну проти України.
Про це Науседа написав в X (Twitter), повідомляє «Європейська правда».
Говорячи про реакцію на такі кроки, литовський президент наголосив, що «нерішучість веде до ескалації, а не навпаки».
«Північнокорейські війська допомагають Росії у її війні проти України. НАТО має відреагувати, надавши Україні все необхідне для перемоги», — зазначив він.
Серед кроків, які має вжити НАТО, Науседа назвав постачання Україні далекобійних ракет, дозвіл на удари вглиб російської території, збільшення військової допомоги.
У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.
Постійний представник Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс напередодні заявив, що Альянс має відповісти конкретними діями на розгортання північнокорейських військ в росії.
Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив розгортання північнокорейських військ для надання допомоги Москві на полі бою в Курській області.
За матеріалами:
Економічна Правда
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