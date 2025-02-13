У НАТО назвали суму безпекової допомоги, яку надали Україні у 2024 році — Finance.ua

У НАТО назвали суму безпекової допомоги, яку надали Україні у 2024 році Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

У НАТО назвали суму безпекової допомоги, яку надали Україні у 2024 році

Минулого року країни-члени НАТО надали Україні безпекову допомогу на 50 мільярдів євро, перевиконавши таким чином свої зобов’язання за Вашингтонським самітом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у Брюсселі.

«Починаючи з 2022 року члени НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку, в тому числі 99% усієї військової допомоги», — сказав Рютте.

Зокрема, він згадав про нещодавні пакети допомоги від Швеції, Фінляндії і Канади, а також передані Францією винищувачі Mirage 2000 та F-16 з Нідерландів.

«Інші члени Альянсу також нарощують зусилля з підготовки більшої кількості українських військових. Нещодавно створене командування НАТО у Вісбадені на підтримку України координує ці та майбутні внески», — зазначив генсек НАТО.

Він нагадав, що на Вашингтонському саміті члени Альянсу пообіцяли надати Україні 40 млрд євро допомоги в сфері безпеки у 2024 році, і вони «не лише виконали свої зобов’язання, а значно їх перевиконали».

«Вони надали понад 50 млрд євро, більше як половина з яких — від європейських членів Альянсу та Канади», — наголосив Рютте.

За його словами, це є чітким сигналом непохитної відданості Альянсу підтримці України.

«Але для того, щоб дійсно змінити траєкторію конфлікту, ми повинні зробити ще більше. Чим сильнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів отримати хорошу угоду для досягнення тривалого миру. Це те, чого ми всі хочемо. Для України, для нашої спільної безпеки і для глобальної стабільності», — заявив Рютте.

Нагадаємо, 13 лютого міністри оборони НАТО зберуться на зустріч у Брюсселі, головуватиме на ній генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. У форматі Ради Україна-НАТО вони зустрінуться з міністром оборони України Рустемом Умєровим та високою представницею ЄС Каєю Каллас.

Укрінформ За матеріалами:

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