Членство в НАТО — єдина дієва гарантія безпеки для України, — Сибіга — Finance.ua
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Членство в НАТО — єдина дієва гарантія безпеки для України, — Сибіга

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Членство в НАТО — єдина дієва гарантія безпеки для України, — Сибіга
Членство в НАТО — єдина дієва гарантія безпеки для України, — Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що наша держава вважає вступ у НАТО єдиною найнадійнішою гарантією безпеки для себе.
За його словами, позиція України щодо прагнення вступити до альянсу, є твердою, адже курс на членство в НАТО давно закріплений у Конституції і за це виступає переважна більшість українського населення.
«Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки», — відповів Сибіга, коли його запитали про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час мирних перемовин.
Міністр підкреслив, що Україна вже проходила «альтернативні варіанти». Зокрема всі бачили, як провалився Будапештський меморандум.
«Створення будь-яких „сірих зон“ призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО — це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави», — запевнив політик.
Крім того, Сибіга розповів деталі діалогу з іноземним колегою, який у 2008 році перебував на саміті у Бухаресті, де могли прийняти рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства в НАТО.
За матеріалами:
УНІАН
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