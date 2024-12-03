Україна не прийме жодних замінників повноправного членства в НАТО, — МЗС Сьогодні 12:29 — Казна та Політика

Україна не прийме жодних замінників повноправного членства в НАТО, — МЗС

Єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство нашої країни в НАТО.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму.

Зазначається, що Будапештський меморандум мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету й територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. У МЗС констатують, що він не зміг запобігти агресії РФ як держави, що володіє ядерною зброєю, проти нашої країни, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася.

У відомстві наголосили, що невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій призвело до катастрофічного зростання загроз безпеці не лише для України, а й для інших країн і регіонів, зокрема Європи, євроатлантичного простору, Центральної та Південно-Східної Азії, Близького Сходу і міжнародного миру та безпеки загалом.

Як сказано в заяві, сьогодні Будапештський меморандум є «пам'ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень».

«Ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася москва. Ця помилка має бути виправлена. Україна повинна отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які відповідають її вагомому внеску в глобальне ядерне роззброєння та підтримання міжнародного миру і безпеки. Звертаємося до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього долучилися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих безпекових гарантій», — заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України є лише повноправне членство України в НАТО.

«Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не приймемо жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу і позбавить кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України. Це також єдиний шанс зупинити ерозію ключових принципів ядерного нерозповсюдження та відновити довіру до ядерного роззброєння. 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму є слушною нагодою для дієвого кроку до приєднання України до Вашингтонського договору», — додали в МЗС.

УНІАН За матеріалами:

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