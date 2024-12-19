Зеленський про членство в НАТО: Ми ні від кого не чекаємо запрошення, ми боремося за це — Finance.ua

Зеленський про членство в НАТО: Ми ні від кого не чекаємо запрошення, ми боремося за це Сьогодні 12:34

Зеленський про членство в НАТО: Ми ні від кого не чекаємо запрошення, ми боремося за це

Президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО було б найкращою гарантією безпеки для держави, а втім, на запрошення до блоку Київ не очікує.

Про це він заявив під час брифінгу у Брюсселі після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 грудня, передає кореспондент hromadske.

«Ми ні від кого не очікуємо (запрошення в НАТО — ред.), ми боремося за це право. Кожне таке рішення — дуже складна частина історії нашої держави. Тому ми не можемо ні від кого очікувати, ми можемо робити максимум, щоб це вийшло в нас», — наголосив глава держави.

Він також розповів, що Україна має гарантії щодо отримання нових пакетів озброєння, зокрема від Італії, а також щодо подальшої фінансової підтримки України та санкцій щодо росії, утім, продовжив Зеленський, цього недостатньо.

«Усього цього недостатньо, щоб гарантувати, що путін не прийде знову. Найкраще — це сильна армія, найбільша у Європі. Обмежити силу нашої армії ми не маємо права. Але сильні гарантії — це Альянс. Сильна економіка. Поки війна, у нас є великий дефіцит в бюджеті, 40−42 млрд гривень», — наголосив президент.

hromadske За матеріалами:

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