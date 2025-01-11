Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні

Світ
19
Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні
Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні
Більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
Про це йдеться статті The Telegraph.
Читайте також
«Україна спонукала багато країн НАТО збільшити видатки на оборону до 2% від свого ВВП — давно узгодженого загального показника. Загалом у НАТО 31 член, і цього року очікується, що 23 з них досягнуть цільового показника у 2%; тільки три країни досягали у 2014 році. Уперше з початку 1990-х років Альянсу вдалося витратити на оборону цілих 2% свого ВВП», — пише видання.

США залишаються лідером у фінансуванні оборони

Серед країн, які не досягли позначки 2%, згадано Італію, Іспанію та Канаду. Однак і вони витрачають на оборону більше, ніж минулого року.
США цього року витрачають на оборону 3,38% - менше, ніж торік.
Читайте також
«Америка, яка 2023 року витратила 916 млрд доларів на оборону — більше, ніж будь-яка інша країна на Землі — є фундаментом, на який опирається НАТО», — зазначає видання.

Найбільші витрати — у країнах поблизу росії

Водночас наголошується, що країни, розташовані найближче до росії, зазвичай, витрачають найбільше.
«Естонія витрачає у відсотковому відношенні до ВВП навіть більше, ніж Америка — 3,43%, тоді як Польща, яка була дуже войовничо налаштована щодо російської загрози (і має історію, яка спонукає її до цього), витрачає 4,12%, що вище за 3,9% попереднього року. Для порівняння, витрати Великої Британії зросли з 2,07% ВВП у 2023 році до 2,33% торік», — ідеться в матеріалі.
За матеріалами:
lb.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.