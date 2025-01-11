Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні — Finance.ua

Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні Сьогодні 09:24 — Світ

Країни НАТО вперше досягли рекордних витрат на оборону під впливом війни в Україні

Більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого валового внутрішнього продукту, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.

Про це йдеться статті The Telegraph.

«Україна спонукала багато країн НАТО збільшити видатки на оборону до 2% від свого ВВП — давно узгодженого загального показника. Загалом у НАТО 31 член, і цього року очікується, що 23 з них досягнуть цільового показника у 2%; тільки три країни досягали у 2014 році. Уперше з початку 1990-х років Альянсу вдалося витратити на оборону цілих 2% свого ВВП», — пише видання.

США залишаються лідером у фінансуванні оборони

Серед країн, які не досягли позначки 2%, згадано Італію, Іспанію та Канаду. Однак і вони витрачають на оборону більше, ніж минулого року.

США цього року витрачають на оборону 3,38% - менше, ніж торік.

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«Америка, яка 2023 року витратила 916 млрд доларів на оборону — більше, ніж будь-яка інша країна на Землі — є фундаментом, на який опирається НАТО», — зазначає видання.

Найбільші витрати — у країнах поблизу росії

Водночас наголошується, що країни, розташовані найближче до росії, зазвичай, витрачають найбільше.

«Естонія витрачає у відсотковому відношенні до ВВП навіть більше, ніж Америка — 3,43%, тоді як Польща, яка була дуже войовничо налаштована щодо російської загрози (і має історію, яка спонукає її до цього), витрачає 4,12%, що вище за 3,9% попереднього року. Для порівняння, витрати Великої Британії зросли з 2,07% ВВП у 2023 році до 2,33% торік», — ідеться в матеріалі.

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