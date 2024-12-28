У листопаді зростання ВВП сповільнилось до 0,7% — ІЕД — Finance.ua
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У листопаді зростання ВВП сповільнилось до 0,7% — ІЕД

Казна та Політика
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У листопаді зростання ВВП сповільнилось до 0,7% — ІЕД
У листопаді зростання ВВП сповільнилось до 0,7% — ІЕД
За оцінкою ІЕД, темпи приросту реального ВВП сповільнились з 1,1% до попереднього року (дпр) у жовтні до 0,7% дпр у листопаді. Причина сповільнення — російські обстріли по українській енергетичній та промисловій інфраструктурі. Масовані атаки призвели до повернення відчутних планових та аварійних відключень електроенергії, що зачепило як промислові підприємства, так і населення.
Водночас запуск підприємствами децентралізованих потужностей енергогенерації та можливість імпорту електроенергії підтримували стійкість бізнесу у цей час.
Виробництво електроенергії, за оцінкою, скоротилося на 5,9% дпр у листопаді, проте відновлювальні джерела частково компенсували втрати. Також обсяг імпорту електроенергії у листопаді скоротився на 9,4% до попереднього місяця — до 165 тис. МВт-год. Найбільшу частку у структурі імпорту зайняли Словаччина (33%) та Польща (25%). Утім, з 1 грудня технічні потужності імпорту електроенергії зросли з 1700 до 2100 МВт.
Реальна валова додана вартість (ВДВ) у переробній промисловості в листопаді зросла на 4,7% дпр порівняно зі зростанням на 5,2% дпр у жовтні.
В добувній промисловості ВДВ залишилася на рівні листопада 2023 року завдяки зростанню видобутку нафти й газу, яке компенсувало падіння видобутку вугілля та залізної руди. Так, АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» видобули в листопаді 1,2 млрд м3 газу, тоді як група «Метінвест» призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, хоча інші ключові об’єкти шахти продовжили роботу. Загалом шахтоуправління «Покровське» є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, який використовується для виробництва сталі.
За оцінкою ІЕД, реальна ВДВ у сільському господарстві знизилася на 7% дпр у листопаді, що дещо менше, ніж падіння на 8% дпр у жовтні. За даними Мінагрополітики, обсяги зібраного врожаю в листопаді були нижчими за минулорічні показники, зокрема через скорочення врожаю кукурудзи внаслідок нижчої врожайності та швидшого збирання у попередні місяці. Водночас урожай буряка та олійних культур був близьким до минулорічного. Ситуація у тваринництві дещо погіршилася.
Реальна ВДВ у торгівлі, за нашими розрахунками, продовжила зростати — на 5,6% дпр у листопаді проти 6,2% дпр у жовтні — завдяки зростанню доходів від оплати праці. Це стимулювало роздрібну торгівлю, хоча оптова торгівля відновлювалась повільніше.
ВДВ у транспорті, за оцінкою ІЕД, зросла на 8% дпр, однак російські обстріли портів та залізничної інфраструктури на підході до них мали негативний вплив на сектор. Натомість відсутність блокування кордону польськими протестувальниками підтримала зростання транспортної галузі у листопаді.
За матеріалами:
Finance.ua
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