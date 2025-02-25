У Німеччині хочуть створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки оборони і допомоги Україні — Finance.ua

У Німеччині хочуть створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки оборони і допомоги Україні Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

У Німеччині хочуть створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки оборони і допомоги Україні

У Німеччині обговорюють способи обійти обмеження на державні запозичення, щоб вивільнити ресурси для створення фонду для посилення оборони та допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори із соціал-демократами, щоб якнайшвидше затвердити спеціальні витрати на оборону в розмірі 200 мільярдів євро.

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Джерела зазначили, що політики розглядають можливість «проштовхнути голосування» за новий пакет, який буде вдвічі більшим за той, що був затверджений три роки тому.

Мерц обіцяв збільшити інвестиції в німецьку армію для протидії російській агресії, але його плани зіткнулися з проблемою після того, як маргінальні партії отримали блокувальну меншість у наступному парламенті, пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що маючи менш як дві третини місць, основні партії не мають голосів, щоб послабити конституційні обмеження на державні запозичення. Але вони могли б обійти це, проштовхнувши голосування до першого засідання нового законодавчого органу 24 березня.

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Переможець виборів у Німеччині перебуває під тиском необхідності швидко перейти до оборони, а решта країн ЄС намагається відреагувати на рішучість Дональда Трампа домогтися швидкого врегулювання війни в Україні.

Однією з ідей, що обговорюються в Німеччині, за словами джерел, є створення спеціального фонду для нових військових витрат і допомоги Україні.

Інші варіанти — розширити наявний фонд у розмірі 100 мільярдів євро або адаптувати так зване боргове гальмо таким чином, щоб воно дозволяло більше витрачати на оборону.

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Будь-який із цих варіантів вимагав би двох третин законодавців, і це буде важче забезпечити після того, як почне роботу парламент наступного скликання.

Мерц заявив, що нижня палата німецького парламенту, який йде у відставку, «все ще здатна приймати рішення в будь-який час».

Мерц і лідер СДПН Ларс Клінгбайль планують провести телефонну розмову, щоб обговорити підтримку України та оборонні витрати, кажуть джерела. Попередні переговори про створення коаліції мають розпочатися 6 березня після регіонального голосування в Гамбурзі у неділю.

Олаф Шольц, канцлер, який покидає посаду, також порушив питання про можливість скликання парламенту на екстрену сесію, повідомивши журналістам, що подібний крок був зроблений у 1998 році, коли Німеччині довелося приймати рішення щодо війни в колишній Югославії.

«Це рідкість, коли парламент знову збирається, але це не вперше», — сказав Шольц.

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