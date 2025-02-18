Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з ракетами, САУ та безпілотниками — Finance.ua
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Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з ракетами, САУ та безпілотниками

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Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з ракетами, САУ та безпілотниками
Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні з ракетами, САУ та безпілотниками
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає ракети до систем ППО IRIS-T, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, ударні та розвідувальні безпілотники, а також боєприпаси.
Про це повідомляється в оновленому переліку військової допомоги на сайті німецького уряду.
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У переліку виділеної допомоги:
  • 56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;
  • боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
  • боєприпаси для БМП Marder;
  • 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
  • ракети IRIS-T SLM;
  • 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
  • 50 тисяч снарядів калібру 155-мм;
  • 2 тисячі снарядів калібру 122-мм;
  • 300 дронів типу HF-1;
  • 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
  • 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
  • 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
  • 14 розвідувальних дронів HORNET;
  • 2 танки для розмінування WISENT 1;
  • 16 мінних плугів;
  • 8 автомобілів для охорони кордону;
  • 645 лазерних далекомірів;
  • 74 тисячі 44-мм патронів;
  • 100 кулеметів MG5;
  • 2915 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 900 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 64 високоточних гвинтівок HLR 338 із 314 000 патронами;
  • 20 гвинтівок CR 308;
  • 73 штурмових гвинтівок AK-47;
  • понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.
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Уряд Німеччини повідомив, що початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року, Берлін передав Україні матеріали зі складів Бундесверу орієнтовною відновною вартістю близько 5,2 млрд євро. Крім того, понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині.
За матеріалами:
hromadske
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