Внесок Німеччини в допомогу Україні становить близько 16% — Зеленський — Finance.ua
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Внесок Німеччини в допомогу Україні становить близько 16% — Зеленський

Казна та Політика
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Внесок Німеччини в допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення становить 16% із усієї допомоги, яку отримала Україна.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у вівторок.
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«Взагалі Німеччина допомогла Україні, її внесок близько 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. 16% - це дуже серйозні цифри, ми особливо вдячні за те, що в складні моменти захисту неба, блекаутів, Німеччина, напевно, зробила один із найбільших захистів українського неба, будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони», — сказав Зеленський.
Президент також подякував Німеччині за системи ППО «Петріот», Iris та інші, які допомагають захищати українське небо.
Зеленський також наголосив на необхідності розширення виробництва «Гепардів» (Gepard).
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«Це так важливо, і вони дуже сильно захищають нашу критичну інфраструктуру, включно з енергетичною мережею», — зазначив глава держави.
Він також подякував Німеччині за лідерство разом зі Сполученими Штатами Америки в роботі Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн»).
«Вдячні за цей союз міністрів оборони, де все вирішується щомісяця й досить швидко, у розраховуваному в лютому в нас будуть відповідні зустрічі», — наголосив Зеленський.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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