Внесок Німеччини в допомогу Україні становить близько 16% — Зеленський — Finance.ua

Внесок Німеччини в допомогу Україні становить близько 16% — Зеленський Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Внесок Німеччини в допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення становить 16% із усієї допомоги, яку отримала Україна.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у вівторок.

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«Взагалі Німеччина допомогла Україні, її внесок близько 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. 16% - це дуже серйозні цифри, ми особливо вдячні за те, що в складні моменти захисту неба, блекаутів, Німеччина, напевно, зробила один із найбільших захистів українського неба, будівництво новітньої української системи протиповітряної оборони», — сказав Зеленський.

Президент також подякував Німеччині за системи ППО «Петріот», Iris та інші, які допомагають захищати українське небо.

Зеленський також наголосив на необхідності розширення виробництва «Гепардів» (Gepard).

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«Це так важливо, і вони дуже сильно захищають нашу критичну інфраструктуру, включно з енергетичною мережею», — зазначив глава держави.

Він також подякував Німеччині за лідерство разом зі Сполученими Штатами Америки в роботі Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн»).

«Вдячні за цей союз міністрів оборони, де все вирішується щомісяця й досить швидко, у розраховуваному в лютому в нас будуть відповідні зустрічі», — наголосив Зеленський.

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