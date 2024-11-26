Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України — Finance.ua

Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

Німеччина продовжила тимчасовий захист для біженців з України

У Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

Зміни у 24-й параграф Закону щодо термінів перебування українців у Німеччині затвердив Бундесрат 22 листопада. Відповідний указ вже опубліковано на офіційному ресурсі Бундесрату.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту для біженців з України запровадили на рівні ЄС 4 березня 2022 року, одразу після початку повномасштабної війни. Це надає переміщеним особам колективний захист.

Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС. Ці права включають:

місце проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

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З того моменту дію механізму неодноразово продовжували. Останній раз 25 червня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року. Воно поширюється на мільйони біженців, які втекли з України через російську агресію.

Довідка Finance.ua:

У Німеччині змінюють умови виплат соцдопомоги безробітним. Уряд Німеччини погодив законопроєкт, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld («гроші для громадян»). Зміни ще має розглянути німецький парламент (Бундестаг). Якщо він затвердить нові правила, вони набудуть чинності наприкінці року.

Також ми розповідали, які санкції можуть накладатися на українців, що не дотримуються правил отримання цих виплат.

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