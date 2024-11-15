З 2025 року Німеччина випускатиме спеціальні платіжні картки для біженців — Finance.ua

З 2025 року Німеччина випускатиме спеціальні платіжні картки для біженців Вчора 09:30 — Фінтех і Картки

З 2025 року Німеччина випускатиме спеціальні платіжні картки для біженців

З 2025 року Німеччина запускає нову платіжну систему для прохачів притулку, яка передбачає видачу спеціальних платіжних карток замість традиційної допомоги готівкою або ваучерами. Ці карти впровадять у всіх федеральних землях.

Про це пише Internationalinvestment.biz.

Мета нововведення:

спростити процес отримання допомоги: міська та муніципальна влада зможе просто перераховувати кошти на картку, замість того, щоб видавати готівку або ваучери;

підвищити прозорість використання коштів;

знизити навантаження на місцеві адміністрації.

Цей захід, на думку уряду Німеччини, дозволить покращити контроль за витратами, а також скоротити можливі випадки зловживань.

Як це працюватиме

Платіжна картка для прохачів притулку функціонуватиме за принципом дебетової картки.

Щомісячна допомога, яка на сьогоднішній день становить від 400 до 500 євро, зараховуватиметься на картку. Ці кошти можна буде витратити виключно на території Німеччини, оскільки уряд країни запровадив обмеження на використання грошей за межами країни. Це нововведення націлене на запобігання переказам за кордон, щоб виплачена допомога витрачалася на необхідні потреби в Німеччині — житло, їжу та інші базові потреби.

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Використання нової платіжної картки пошириться не на всіх одержувачів допомоги.

Так, отримання картки стане обов’язковим для всіх прохачів притулку, які не мають права на працевлаштування.

Наприклад, особи з тимчасовим правом на працевлаштування, а також ті, хто отримав дозвіл на проживання або тимчасовий дозвіл на роботу в ЄС, звільняються від обов’язкового використання картки.

Зміни в законі

Для запуску нової системи Федеральний кабінет міністрів Німеччини ухвалив поправки до Закону про допомогу для осіб, які шукають притулку, які дозволяють біженцям отримувати допомогу у безготівковій формі. Раніше така можливість існувала лише в окремих регіонах у рамках пілотних проектів, наприклад у Баварії.

Поправки закріплюють обов’язковість нової системи у всіх землях Німеччини та передбачають єдиний стандарт для використання карток.

Довідка Finance.ua:

підвищення мінімальної зарплати у Німеччині, яке відбудеться 1 січня, вплине на всі категорії працівників, адже мінімальна заробітна плата в Німеччині покликана забезпечити справедливу оплату праці та поліпшити добробут громадян;

президент Володимир Зеленський заявив, що у Німеччині мінімум 300 тисяч українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН буде припинена, вони будуть змушені повернутися.

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