У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають роботу — Зеленський Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

У Німеччині 300 тисяч українців не працюють і не шукають роботу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Німеччині мінімум 300 тисяч українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли соціальна підтримка ФРН буде припинена, вони будуть змушені повернутися.

Про це глава Української держави розповів під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття.

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«Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб лишилися ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тисяч ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі», — розповів Зеленський.

Він відзначив, що значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати і підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.

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«Зникнуть не завдяки нам. Просто країни припинять їм допомагати. Щойно їхні суспільства (цих країн. — Ред.) підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати», — сказав Президент.

Він також наголосив, що є відсоток українців, які чекають завершення війни, аби повернутися.

Нагадаємо, дані дослідження , проведеного Федеральним інститутом демографічних досліджень (BiB), свідчать, що у Німеччині працевлаштовані 30% українських біженців (з 1,1 мільйона). Це майже вдвічі більше, ніж улітку 2022 року, коли працювало лише 16% українців.

Укрінформ За матеріалами:

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