Хто в Німеччині заробляє понад 100 тисяч євро на рік — Finance.ua

Хто в Німеччині заробляє понад 100 тисяч євро на рік Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Хто в Німеччині заробляє понад 100 тисяч євро на рік

Німецькі економісти прогнозують рецесію вже другий рік поспіль. Такий стан промисловості ФРН вже позначився і на зростанні зарплат, йдеться у «Звіті про зарплати — 2025» компанії з відбору персоналу Robert Half.

У багатьох сферах річна зарплата перевищує 100 тисяч євро

Стагнація щодо зарплат спостерігалася в багатьох галузях Німеччини, зокрема, у фінансовому секторі та сфері інформаційних технологій. Щоправда, як наголошують співробітники американської компанії Robert Half, у багатьох секторах німецької економіки — від інформаційної до банківської сфери — розмір річних виплат у середньому вже давно перевищує 100 тисяч євро.

Як приклад вони назвали кілька позицій:

у середньому у Німеччині річна зарплата головного бухгалтера становить 100 тисяч євро,

фінансовий аналітик заробляє 97 750 євро,

старший ризик-менеджер — 127 500 євро на рік,

розробник програмного забезпечення — приблизно 109 500 євро.

Йдеться, звісно, про висококваліфікованих співробітників.

І, як засвідчують результати дослідження, головним стимулом підвищення зарплати своїм співробітникам для німецьких роботодавців залишається ефективність персоналу. Майже половина респондентів, які брали участь у цьому дослідженні, заявили про те, що підвищують заробітну плату як заохочення за досягнуті цілі або для того, щоб утримати співробітника та підвищити його мотивацію.

Стосовно ж самих співробітників, то кожен четвертий задоволений своєю заробітною платою. При цьому кожен четвертий готовий змінити місце роботи, якщо новий роботодавець запропонує зарплату на 20% більше.

Як німецькі компанії налаштовані на 2025 рік

Як засвідчили результати опитування, всі німецькі компанії, які взяли у ньому участь, з оптимізмом дивляться у 2025 рік. Вони збираються працевлаштовувати нових постійних співробітників та брати на роботу людей на проєктній основі. При цьому більшість роботодавців мають намір зберегти темпи набору персоналу на попередньому рівні або навіть підвищити їх.

Найбільшим попитом користуються фінансисти, працівники систем внутрішнього контролю, фахівці з роботи з клієнтами та у сфері IT.

Для «Звіту про зарплати у 2025 році» було проаналізовано зарплати як початківців, та працівників з досвідом роботи. Так, наприклад, голова відділу ризиків — початківець заробляє в середньому 120 500 євро на рік. Співробітник з великим досвідом роботи на тій же позиції отримує 138 000 євро на рік. Розробник баз даних на початковому етапі отримує приблизно 64 тисячі євро на рік, висококваліфікований співробітник вже на просунутому етапі своєї кар’єри — понад 86 тисяч.

Безумовно, є у цьому звіті й посади з менш перспективних сфер. Наприклад, на адміністративних посадах — секретаря, офіс-менеджера, помічника керівника — зарплати далекі від позначки 100 тисяч євро. Згідно з результатами дослідження, секретар на початковій стадії кар’єри заробляє не більше ніж 35 тисяч євро на рік. Пізніше, з набуттям досвіду, на цій посаді можна досягти рівня зарплати приблизно 50 тисяч євро на рік.

У доповіді не враховано бонуси та преміальні виплати, йдеться лише про розміри зарплат.

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