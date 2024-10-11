Зарплати в Україні не зростають: хто залишається найбільш високооплачуваним, окрім ІТ та ЗСУ — Finance.ua

Зарплати в Україні не зростають: хто залишається найбільш високооплачуваним, окрім ІТ та ЗСУ Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Зарплати в Україні не зростають: хто залишається найбільш високооплачуваним, окрім ІТ та ЗСУ

У вересні розмір середньої зарплати, яку пропонує ринок праці шукачам, не змінився, і складав 21 500 грн.

Про це свідчать дані аналітики Work.ua.

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Мінімальний зсув зарплатної медіани було зафіксовано в деяких областях:

Київській (24 000 грн);

Львівській (21 500 грн);

Харківській (19 170 грн).

Зростання зарплат у деяких категоріях:

«Охорона, безпека» — 45 000 грн, +13% до серпня;

«Страхування» — 25 000 грн, +5%;

«Управління персоналом, HR» — 25 000 грн, +4%;

«Телекомунікації та зв’язок» — 24 980 грн, +4%;

«Будівництво, архітектура» — 26 000 грн, +4%.

Найприбутковішими професіями (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) є ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), бурильник, медіапродюсер, рієлтор, тонувальник (40 000 грн).

Нагадаємо, у Національному банку раніше повідомляли , що хоча в Україні й спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, однак реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції.

За даними Мінекономіки, український бізнес продовжує підвищувати рівень заробітних плат, щоб утримати та залучити нових кваліфікованих працівників. Найвищі зарплати, за даними міністерства, у таких сферах: Інформація та телекомунікації — 49 831 грн; Фінансова та страхова діяльність — 39 503 грн; Професійна, наукова та технічна діяльність — 27 308 грн; Державне управління й оборона — 25 331 грн.

Як свідчать дані OLX Робота, медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень. Найбільше заробляють в Києві — 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях — по 15 000 грн.

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