Ринок праці: яка середня зарплата в Україні в залежності від регіону — Finance.ua

Ринок праці: яка середня зарплата в Україні в залежності від регіону Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Ринок праці: яка середня зарплата в Україні в залежності від регіону

У період з січня по серпень 2024 року ринок праці України зазнав значних змін. За даними аналітики OLX Робота , зростає кількість активних вакансій та медіанна зарплатня, але падає кількість відгуків від пошукачів роботи.

Розмір середньої заробітної плати в Україні

Зазначається, що медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень.

Найбільше заробляють в Києві — 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях — по 15 000 грн.

Медіанна заробітна плата також показує зростання у багатьох областях. Наприклад, у Києві медіанна заробітна плата зросла з 19 225 грн у січні до 21 100 грн у серпні.

Львівська область демонструє схожу динаміку: зростання з 18 500 грн до 20 500 грн. Найбільше зростання зарплати зафіксовано в Херсонській області — з 15 000 до 20 000 грн. Зовсім не змінилось медіанне значення зарплатні в Закарпатській області — і в січні і в серпні цього року вона становила 19 000 грн.

Інфографіка: OLX

Кількість вакансій

За даними аналітиків, кількість активних вакансій у серпні зросла на 43%, якщо порівнювати з січнем поточного року. При цьому, кількість відгуків пошукачів роботи знизилась в середньому на 14,5%.

«Так, у Вінницькій області кількість вакансій зросла на 49%. Схожа тенденція спостерігається в інших областях, зокрема в Дніпропетровській області, де кількість вакансій зросла на 45%», — підкреслюють в OLX Робота.

Читайте також Зростання зарплат: чому українці його не відчувають

Там додають, що за кількісним показником лідером є Київ — кількість активних вакансій у серпні, порівняно до січня, зросла на понад 8 тисяч оголошень.

Водночас, як повідомляють аналітики, кількість відгуків пошукачів роботи падає майже в усіх регіонах. Наприклад, в Києві кількість відгуків зменшилась на 35%, на Харківщині на 18%, на Дніпропетровщині на 3,5%.

Натомість на Кіровоградщині та Черкащині кількість відгуків незначно зросла, якщо порівнювати з січнем — на 5% та 1% відповідно. На 23% зросла кількість вакансій на Херсонщині, проте загальна кількість вакансій у цій області все ще залишається найменшою серед усіх регіонів.

Читайте також Які спеціалісти в Україні отримують найвищі зарплати

Нагадаємо, за даними Work.ua, найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.

Як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.

Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua:

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.