Ринок праці: яка середня зарплата в Україні в залежності від регіону — Finance.ua

Ринок праці: яка середня зарплата в Україні в залежності від регіону
У період з січня по серпень 2024 року ринок праці України зазнав значних змін. За даними аналітики OLX Робота, зростає кількість активних вакансій та медіанна зарплатня, але падає кількість відгуків від пошукачів роботи.
Розмір середньої заробітної плати в Україні
Зазначається, що медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень.
Найбільше заробляють в Києві — 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях — по 15 000 грн.
Медіанна заробітна плата також показує зростання у багатьох областях. Наприклад, у Києві медіанна заробітна плата зросла з 19 225 грн у січні до 21 100 грн у серпні.
Читайте також: Які в Європі середні зарплати (порівняння з Україною)
Львівська область демонструє схожу динаміку: зростання з 18 500 грн до 20 500 грн. Найбільше зростання зарплати зафіксовано в Херсонській області — з 15 000 до 20 000 грн. Зовсім не змінилось медіанне значення зарплатні в Закарпатській області — і в січні і в серпні цього року вона становила 19 000 грн.
Кількість вакансій
За даними аналітиків, кількість активних вакансій у серпні зросла на 43%, якщо порівнювати з січнем поточного року. При цьому, кількість відгуків пошукачів роботи знизилась в середньому на 14,5%.
«Так, у Вінницькій області кількість вакансій зросла на 49%. Схожа тенденція спостерігається в інших областях, зокрема в Дніпропетровській області, де кількість вакансій зросла на 45%», — підкреслюють в OLX Робота.
Читайте також
Там додають, що за кількісним показником лідером є Київ — кількість активних вакансій у серпні, порівняно до січня, зросла на понад 8 тисяч оголошень.
Водночас, як повідомляють аналітики, кількість відгуків пошукачів роботи падає майже в усіх регіонах. Наприклад, в Києві кількість відгуків зменшилась на 35%, на Харківщині на 18%, на Дніпропетровщині на 3,5%.
Натомість на Кіровоградщині та Черкащині кількість відгуків незначно зросла, якщо порівнювати з січнем — на 5% та 1% відповідно. На 23% зросла кількість вакансій на Херсонщині, проте загальна кількість вакансій у цій області все ще залишається найменшою серед усіх регіонів.
Читайте також
Нагадаємо, за даними Work.ua, найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.
Як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.
Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua:
Подивитися варіанти 💰
Поділитися новиною