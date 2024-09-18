Зростання зарплат: чому українці його не відчувають — Finance.ua

Зростання зарплат: чому українці його не відчувають Сьогодні 20:43 — Особисті фінанси

Зростання зарплат: чому українці його не відчувають

За даними Державної служби статистики, у порівнянні з минулим кварталом середня зарплатня зросла на 22,1% і склала 20 964 гривень, при цьому у першому кварталі динаміка була схожою (+22,5%).

«На зростання середніх зарплат комплексно вплинули одразу декілька факторів. Це зниження курсу національної валюти, конкуренція за кваліфікованих робітників на ринку праці, активний розвиток оборонно-промислового комплексу, який стимулює розвиток суміжних галузей та допомагає відновлювати економіку, а також і додаткові доплати військовим, введені у другому кварталі цього року», — розповів у коментарі УНІАН президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак.

Крім цього, як пояснив експерт Економічної експертної платформи Олег Гетьман, Держстат дає заробітну плату вже після сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску), але без вирахування ПДФО (податку на доходи фізичних осіб).

«Тож потрібно відняти 18% ПДФО, мінус 1,5% військового збору, і буде чиста заробітна плата. Це стандартна практика у всіх країнах Європи — вони вказують зарплатню так само, до сплати ПДФО», — сказав експерт.

Таким чином, реальна середня зарплатня одразу зменшується з 20 964 грн до 16 876 грн. Також, після ухвалення відповідного закону найближчим часом, військовий збір має зрости з 1,5% до 5%. Це означає, що у майбутньому буде складно зберегти динаміку зростання зарплатні на 20% і більше.

УНІАН За матеріалами:

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