Які спеціалісти в Україні отримують найвищі зарплати — Finance.ua

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Які спеціалісти в Україні отримують найвищі зарплати

Особисті фінанси
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Які спеціалісти в Україні отримують найвищі зарплати
Які спеціалісти в Україні отримують найвищі зарплати
У другому кварталі 2024 року середня зарплата штатних працівників в Україні зросла на 22,1%, досягнувши 20 964 гривень. Фінансисти та IT-спеціалісти отримують на 2−2,5 рази більше.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Кому платять найвищі зарплати

За даними статистичного відомства, найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 37,1% до 50 188 гривень.
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На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому одержують 39 890 гривень. Зростання на 21,6%.

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Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність» — 28 300 гривень. Ріст на 23,7%.
У сфері «Державне управління та оборона» зарплати зросли на 24,4% до 27 285 гривень.
Які спеціалісти в Україні отримують найвищі зарплати
Найнижчі зарплати в освіті — 15 076 гривень. За рік зарплати зросли на 15,7%.
Нагадаємо, ІТ-сфера в Україні нині переживає не найкращі часи, тому dou.ua вирішили згадати, якими були зарплати айтівців 10 років тому. Попри труднощі, медіанні зарплати у всіх спеціалізаціях нині суттєво вищі, ніж були тоді.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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