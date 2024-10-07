В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua
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В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини

Особисті фінанси
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В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини
В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини
У вересні попит на працівників зростав, водночас скорочення кількості резюме припинилося. Проте брак працівників залишається гострою проблемою для підприємств і підтримує високі темпи зростання номінальних зарплат.
Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

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В огляді зазначається, що хоча в Україні й спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, однак реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції.
Дані Інституту економічних досліджень, на які спирається Нацбанк, свідчать, що проблеми з пошуком кваліфікованих працівників залишаються на стабільно високому рівні.
В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини
За даними НБУ, реальні зарплати українців сповільнили темпи зростання через підвищення цін.
Крім того, результати дослідження компанії Advanter показали, що середня укомплектованість штатів на підприємствах у серпні становила лише 71%, що майже не змінилося порівняно з травнем, коли показник був 74%.
В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини
Нагадаємо, як свідчать дані опитування Центру Разумкова, основною проблемою українців під час пошуку роботи є низький рівень заробітної плати, про що заявили 56,3% респондентів. Ще 51,9% відзначили відсутність робочих місць за фахом.
За рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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