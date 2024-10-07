В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua

В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

В Україні сповільнилося зростання реальних зарплат: у Нацбанку назвали причини

У вересні попит на працівників зростав, водночас скорочення кількості резюме припинилося. Проте брак працівників залишається гострою проблемою для підприємств і підтримує високі темпи зростання номінальних зарплат.

Про це йдеться в жовтневому Макроекономічному й монетарному огляді НБУ.

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В огляді зазначається, що хоча в Україні й спостерігається швидке зростання номінальних зарплат, однак реальні доходи громадян зростають значно повільніше через високий рівень інфляції.

Дані Інституту економічних досліджень, на які спирається Нацбанк, свідчать, що проблеми з пошуком кваліфікованих працівників залишаються на стабільно високому рівні.

За даними НБУ, реальні зарплати українців сповільнили темпи зростання через підвищення цін.

Крім того, результати дослідження компанії Advanter показали, що середня укомплектованість штатів на підприємствах у серпні становила лише 71%, що майже не змінилося порівняно з травнем, коли показник був 74%.

Нагадаємо, як свідчать дані опитування Центру Разумкова, основною проблемою українців під час пошуку роботи є низький рівень заробітної плати, про що заявили 56,3% респондентів. Ще 51,9% відзначили відсутність робочих місць за фахом.

За рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році).

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