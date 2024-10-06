З якими проблемами стикаються українці при пошуку роботи — Finance.ua

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З якими проблемами стикаються українці при пошуку роботи

Особисті фінанси
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З якими проблемами стикаються українці при пошуку роботи
З якими проблемами стикаються українці при пошуку роботи, Фото: ukr.media
Основною проблемою українців під час пошуку роботи є низький рівень заробітної плати, про що заявили 56,3% респондентів. Ще 51,9% відзначили відсутність робочих місць за фахом.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Що перешкоджає знайти роботу

Недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю, перешкоджає знайти роботу 34,0% респондентів.
Ще 12,9% заявили про зневіру в пошуку роботи, 11,1% - про відсутність навичок активного пошуку роботи.

Кредит до зарплати 👛

Необхідність отримання додаткової освіти вказали 9,3% опитаних, 8,3% - активні бойові дії на території проживання.
Жоден респондент не вказав в якості причини небажання працювати.
З якими проблемами стикаються українці при пошуку роботи
Соціологічне опитування проводилося Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів.
Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Довідка Finance.ua:

  • за даними дослідження Intelligent, проведеного серед 966 бізнес-лідерів, 3 з 4 компаній мають проблеми з нещодавніми випускниками;
  • за рік найважливіші критерії при виборі роботодавця майже не змінилися для більшості українців. Першим і найголовнішим залишається розмір зарплати — цей параметр є ключовим при виборі вакансії для 85% пошукачів (порівняно з 80% у 2023 році);
  • українці при виборі роботи найбільше цінують рівень заробітної плати та можливість працювати віддалено, але також звертають увагу на такі аспекти, як наявність бронювання і репутація компанії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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