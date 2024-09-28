Покоління зумерів: чому роботодавці побоюються наймати нещодавніх випускників — дослідження Сьогодні 18:16

Покоління зумерів: чому роботодавці побоюються наймати нещодавніх випускників — дослідження, Фото: freepik

За даними дослідження Intelligent, проведеного серед 966 бізнес-лідерів, 3 з 4 компаній мають проблеми з нещодавніми випускниками.

Про це пише budni.robota.ua.

Зазначається, що цього року 94% компаній заявили, що наймають нещодавніх випускників вишів. Проте лише 25% з них вважають, що всі нові працівники-випускники були успішними.

62% відзначили, що успіх мали лише деякі з нових наймів, а 14% повідомили, що або лише кілька були успішними, або жоден не виправдав очікувань.

Найчастіше серед причин, чому ці найми не спрацювали, називали брак мотивації чи ініціативи (50%), погані комунікативні навички (39%) та брак професіоналізму (46%). Інші фактори включали погані комунікативні навички (39%), проблеми зі зворотним зв’язком (38%) і низьку здатність вирішувати проблеми (34%).

6 з 10 компаній були змушені звільнити нещодавніх випускників цього року.

Більшість компаній (79%) повідомляють, що їм довелося включити принаймні деяких з цих працівників, які не досягли високих результатів, до планів підвищення ефективності, а 60% повідомляють, що деякі з них були звільнені.

Більш ніж половина HR-менеджерів кажуть, що нещодавні випускники не готові до роботи.

HR-менеджери мають кілька побоювань щодо нещодавніх випускників на робочому місці.

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Майже дві третини (65%) опитаних HR-менеджерів вважають, що нещодавні випускники мають на це право, а 63% зазначають, що їх занадто легко образити.

Крім того, більш ніж половина (55%) стверджують, що їм бракує робочої етики, а 54% кажуть, що вони погано реагують на відгуки.

Аналогічно, 53% вважають, що випускники покоління Z не готові до роботи, і вважають, що вони мають погані комунікативні навички.

Кожен п'ятий каже, що часто не може впоратися з робочим навантаженням і поводиться непрофесійно.

Більше п’ятої частини (21%) HR-менеджерів повідомляють, що нещодавні випускники часто не можуть впоратися з робочим навантаженням.

Близько 20% кажуть, що вони часто запізнюються на роботу, а 19% помічають, що вони часто одягаються непрофесійно.

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Крім того, 19% вважають, що вони часто не використовують відповідну мову в роботі, а 18% зазначають, що часто спізнюються на зустрічі.

Близько 17% вважають, що ними часто занадто складно керувати, а 15% повідомляють, що часто передають завдання із запізненням.

Майже половина (46%) HR-менеджерів вважають, що випускники обов’язково повинні проходити тренінг з офісного етикету, а 42% зазначають, що, скоріше, повинні.

Наразі 54% компаній пропонують таке навчання, 48% роблять його обов’язковим для всіх нових працівників, 24% вимагають його для всіх працівників покоління Z, а 16% зобов’язують проходити його для всіх працівників компанії.

Кожна сьома компанія може не взяти на роботу нещодавніх випускників у 2025 році.

Більшість (84%) компаній планують наймати нещодавніх випускників у 2025 році, тоді як близько 5% - не планують, а 10% - не впевнені.

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Для компаній, які не планують наймати нещодавніх випускників, основними причинами є відмова від найму на посади початкового рівня (51%), занепокоєння щодо готовності покоління Z до роботи на ринку праці (31%) та високий рівень плинності серед нещодавніх випускників (31%).

Інші фактори включають минулий негативний досвід роботи з нещодавніми випускниками (27%) та зосередженість на внутрішніх підвищеннях або переведеннях (22%).

1 з 6 HR-менеджерів не наважуються наймати нещодавніх випускників.

Чверть HR-менеджерів кажуть, що вони були б дуже раді прийняти на роботу нещодавнього випускника на посаду початкового рівня, а 34% відчували б певний ентузіазм.

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Близько 25% ставляться до цього нейтрально, 13% - дещо вагаються, а 4% - дуже вагаються.

Сильніша трудова етика та краще ставлення зробили б нещодавніх випускників більш затребуваними.

Коли респондентів, які відповіли, що вони нейтрально ставляться або вагаються щодо найму нещодавнього випускника, запитали, що могло б зробити їх більш схильними до цього, 57% зазначили, що прояв ініціативи був би ключовим фактором, а 56% сказали, що важливим є позитивне ставлення.

Крім того, 54% більш схильні найняти кандидата, який демонструє сильну трудову етику, а 53% цінують адаптивність. Відкритість до зворотного зв’язку (50%) та пунктуальність і надійність (49%) також є важливими факторами.

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