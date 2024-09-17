Рейтинг країн ЄС із найвищим рівнем зайнятості недавніх випускників — Finance.ua
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Рейтинг країн ЄС із найвищим рівнем зайнятості недавніх випускників

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Рейтинг країн ЄС із найвищим рівнем зайнятості недавніх випускників
Рейтинг країн ЄС із найвищим рівнем зайнятості недавніх випускників
За даними статистичного управління Європейського Союзу, у 2023 році майже 96% нових випускників на Мальті були одразу ж працевлаштовані.
Крім того, рівень працевлаштування недавніх випускників на Мальті був найвищим серед 22 країн ЄС, перевищивши середній показник ЄС у 83,5%.
Це означає, що студенти в цій країні з більшою ймовірністю отримують пропозиції про роботу після закінчення навчання, повідомляє Schengen.News.
Після Мальти іншими країнами ЄС, які зафіксували значний рівень працевлаштування недавніх випускників, були Нідерланди, Ісландія, Німеччина та Австрія.
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З іншого боку, найнижчий рівень зайнятості був зафіксований в Італії (67,5%), Греції (72,3%), Румунії (74,8%), Хорватії (78,2%) та Іспанії (78,7%).
Євростат зазначає, що загальний рівень зайнятості серед недавніх випускників у ЄС постійно зростав протягом останніх десяти років, досягнувши майже 84% у 2023 році. Хоча ще у 2013 році цей показник становив 74,3%.

20 найбільш затребуваних вакансій для тих, хто хоче працювати на Мальті

Незважаючи на високий рівень працевлаштування нових випускників, Мальта все ще потребує додаткової робочої сили, щоб закрити вакансії на всій її території.
Звіт EURES за 2023 рік показав, що Мальта стикається з дефіцитом у 20 професіях у різних галузях, включаючи виробництво, будівництво, охорону здоров’я, громадське харчування та гостинність, бізнес і адміністрування, а також транспорт.
Найбільш затребувані працвники на Мальті:
  1. Кур’єри та вантажники
  2. Робітники промисловості, не класифіковані в інших рубриках
  3. Будівельні робітники
  4. Прибиральники та помічники в офісах, готелях та інших закладах
  5. Водії легкових автомобілів, таксі та мікроавтобусів
  6. Охоронці
  7. Асистенти охорони здоров’я
  8. Працівники по догляду за дітьми
  9. Продавці магазину
  10. Бармени
  11. Офіціанти
  12. Бухгалтера
  13. Інформаційні працівники контакт-центру
  14. Букмекери, круп’є та пов’язані з ними працівники азартних ігор
  15. Референти загальної канцелярії
  16. Кухарі
  17. Адміністративний та відповідальний секретарі
  18. Офіс-наглядачі
  19. Менеджери з ділових послуг та адміністрування, не класифіковані в інших рубриках
  20. Керуючі директори та головні виконавчі директори
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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