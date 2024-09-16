Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі — Finance.ua

Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі Сьогодні 13:21 — Особисті фінанси

Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі

У «Дії» запустили новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави. Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом — учасником програми.

«Цього року ми впроваджуємо гранти на навчання. Історія з грантами революційна для української системи освіти. Для молоді це можливість вивчитися на омріяну професію, а не обирати ту, на яку вистачить грошей для контракту. Для університетів гранти — це мотивація стати кращими й боротися за кожного студента. Такий підхід має стимулювати конкуренцію між ЗВО, й університети почнуть більше дбати про якість освіти, викладацький склад, розвиток науки та інновацій», — заявив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України.

Розмір гранту від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності

150+ — грант від 15 000 грн

170+ — грант від 25 000 грн

Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.

Як скористатися сертифікатом:

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Знайти в переліку документів Сертифікат на навчання

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Із 15 вересня до 5 листопада активувати грант Дія. Підписом

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Сертифікат щороку формуватиметься в Дії.

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