Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі — Finance.ua
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Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі

Особисті фінанси
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Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі
Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі
У «Дії» запустили новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, уперше отримають фінансову підтримку від держави. Грант частково або повністю покриває вартість навчання. Це поширена світова практика, яка діє в США та Європі, і вперше цього року — в Україні.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Гранти доступні студентам, що навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування і вже підписали контракт з університетом — учасником програми.
«Цього року ми впроваджуємо гранти на навчання. Історія з грантами революційна для української системи освіти. Для молоді це можливість вивчитися на омріяну професію, а не обирати ту, на яку вистачить грошей для контракту. Для університетів гранти — це мотивація стати кращими й боротися за кожного студента. Такий підхід має стимулювати конкуренцію між ЗВО, й університети почнуть більше дбати про якість освіти, викладацький склад, розвиток науки та інновацій», — заявив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України.
Розмір гранту від держави залежить від бала на НМТ з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності:
  • 150+ — грант від 15 000 грн
  • 170+ — грант від 25 000 грн
Грант присвоюється на навчальний рік і виплачується університету двома частинами — на два семестри.
Студенти вперше отримують від держави гранти на навчання: деталі
Як скористатися сертифікатом:
  • Оновити Дію
  • Знайти в переліку документів Сертифікат на навчання
  • Натиснути Отримати грант
  • Із 15 вересня до 5 листопада активувати грант Дія. Підписом
  • Дія сповістить, коли університет отримає гроші з вашого гранту.
Сертифікат щороку формуватиметься в Дії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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