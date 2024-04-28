Покоління зумерів отримує більші зарплати, хоча працює менше — The Economist Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Покоління зумерів отримує більші зарплати, хоча працює менше — The Economist

Покоління зумерів набагато краще адаптується до дорослого життя та є успішнішим. До цього покоління у країнах Заходу належить 250 мільйонів людей, які народились у період між 1997 по 2012 ріками.

Про це пише The Economist.

Читайте також Рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи

За даними видання, половина з цих людей вже працює, при цьому зарплати у них вищі, ніж в інших, вони легко звільняються та знаходять нову роботу.

Як зумери ставляться до роботи

на відміну від попередніх поколінь (міленіалів та покоління X) у фінансовому плані зумери більш успішні;

рівень безробіття серед молоді сягнув 13%. Це найнижчий показник із 1991 року;

на роботі вони віддають перевагу комфорту, а якщо його немає - легко звільняються.

У статті вказано, що минулого року зумери вихвалялися «тихим звільненням», під час якого вони робили рівно стільки, щоб їх не звільнили.

Інші говорили про «мінімалістичний понеділок» — це підхід до виконання роботи, при якому у понеділок працівник планує тиждень та виконує лише нескладні завдання.

«Архетип „дівчини-боса“, яка прагне позбутися корпоративного контролю владних чоловіків, привертає увагу жінок-міленіалів. Представниці ж покоління Z частіше обговорюють ідею бути „дівчатами-равликами“, які сприймають все повільно і вважають за краще піклуватися про себе», — йдеться у статті.

Нагадаємо, вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу.

Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31,0% у лютому до 38,9% у березні.

Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс — з 26,5% у лютому до 31,7% у березні.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.