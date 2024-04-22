Половина підприємств скаржаться на проблеми з пошуком нових працівників, — опитування бізнесу
Вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу. У березні під час щомісячного опитування бізнесу New Monthly Enterprises Survey про цю проблему повідомили 50% підприємств. Опитування настроїв бізнесу проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій з жовтня 2022 року.
У березні 2024 труднощі з пошуком працівників зросли — причому як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31,0% у лютому до 38,9% у березні. Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс — з 26,5% у лютому до 31,7% у березні.
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«Результати опитування відображають складну ситуацію щодо доступу бізнесу до робочої сили. У березні вперше половина опитаного нами бізнесу вказала на те, що це є суттєвою перешкодою для подальшої роботи. Наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних, минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і на неї вказувало близько третини опитаних, і вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати», — пояснив Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.
В цілому ж рейтинг перешкод для роботи бізнесу практично не змінився: на першому місці - зростання цін на сировину та товари (53%), на другому — брак робочої сили (50%), на третьому — небезпека для роботи (46%). Проблема перебоїв з електроенергією піднялася з 7 на 4 місце (40%) у зв’язку із пошкодженнями після ракетних обстрілів у березні.
Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час
«Суттєво актуалізувалась така проблема, як перебої з електроенергією. Це очікувано через пошкодження енергетичних об'єктів після інтенсивних ракетних обстрілів у другій половині березня», — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків. За останній рік показник цієї перешкоди не перевищував 40%, проте в березні минулого року він становив 46%.
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Проблеми з енергопостачанням були суттєвими для великого бізнесу, адже під атаками були великі об'єкти. Водночас малий і середній бізнес постраждав менше.
«Небезпечно працювати», % респондентів
Через ракетні атаки відбулися також регіональні зміни щодо оцінки небезпечності роботи: Черкаська область піднялася на 1-е місце у рейтингу за цим показником (100% респондентів з цієї області зазначили, що їм небезпечно працювати), Запорізька, Вінницька, Харківська — традиційно у топі найнебезпечніших регіонів, водночас Волинська і Закарпатська області залишаються відносно спокійними.
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