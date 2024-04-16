Безробітний та особа, яка шукає роботу: що спільного та відмінного між цими статусами — Finance.ua

Безробітний та особа, яка шукає роботу: що спільного та відмінного між цими статусами Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Безробітний та особа, яка шукає роботу: що спільного та відмінного між цими статусами

Одним з кроків, які може зробити внутрішньо переміщена особа для здобуття економічної самостійності, є реєстрація в центрі зайнятості в якості безробітного чи такого, що шукає роботу.

Про спільне та відмінне між цими двома статусами — розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

1. Особа повинна бути безробітною

Так, якщо це стосується реєстрації як безробітного.

Набути статусу зареєстрованого безробітного, окрім іншого, може особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема за віком, на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.

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Ні, якщо це стосується реєстрації як особи, яка шукає роботу.

Зареєструватися такою, що шукає роботу та користуватися послугами центру зайнятості може і особа, яка перебуває в трудових відносинах, навчається тощо. Особливо актуальною ця можливість є для тих, хто має призупинений трудовий договір, перебуває у довготривалій відпустці без збереження заробітної плати тощо.

2. Особа повинна бути повнолітньою

Ні.

В обох випадках зареєструватися в центрі зайнятості може особа працездатного віку. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» особами працездатного віку є особи віком від 16 років та до досягнення пенсійного віку. Окрім того, зареєструватися безробітною може також і особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв’язку з істотними змінами умов праці.

3. Особа має право обирати реєструватися як безробітний чи як такий, хто шукає роботу

Так.

Особа може сама обирати чи ставати їй на облік як така, що шукає роботу чи реєструватися безробітним.Реєстрація безробітним порівняно з обліком осіб, які шукають роботу, покладає на особу більше обов’язків. Так, зареєстрований безробітний не може бути студентом, працювати, більше ніж 2 рази відмовитись від запропонованої роботи / виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, перебувати за кордоном більше 31 календарного дня в умовах воєнного стану тощо. Статус особи, яка шукає роботу, є більш гнучким. Фактично така людина лише отримує послуги зі сприяння працевлаштуванню (повідомлення про доступні вакансії, кар'єрні рекомендації тощо).

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4. Допомога по безробіттю виплачується в обох випадках

Ні.

Допомога по безробіттю виплачується лише зареєстрованим безробітним, за умови, що їх страховий стаж протягом 12 місяців, що передують місяцю реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж сім місяців.

4. Перебувати на обліку в центрі зайнятості можна лише за місцем реєстрації

Ні. Як облік осіб, які шукають роботу, так і реєстрація безробітних проводиться будь-яким обраним ними центром зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Водночас, внутрішньо переміщена особа для отримання статусу зареєстрованого безробітного звертається до центру зайнятості за місцем проживання. У разі бажання зареєстрованого безробітного здійснювати пошук роботи, отримувати виплату допомоги по безробіттю та соціальні послуги в іншому центрі зайнятості, наприклад, у зв’язку з переїздом на нове місце проживання, така особа подає до нового центру зайнятості відповідну заяву.

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