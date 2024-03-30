Як вираховується допомога з безробіття та від чого залежить розмір виплати — Finance.ua
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Як вираховується допомога з безробіття та від чого залежить розмір виплати

Особисті фінанси
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Як вираховується допомога з безробіття та від чого залежить розмір виплати
Як вираховується допомога з безробіття та від чого залежить розмір виплати
Сума допомоги з безробіття залежить від страхового стажу, як загального так і протягом року, який передує місяцю реєстрації особи як безробітної. Також вплив має підстава припинення трудових відносин та розмір зарплати, отриманої перед звільненням.
Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.
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«Застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж 7 місяців», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомогу з безробіття визначають у відсотках до їх середньої заробітньої плати, залежно від страхового стажу.
Проте ця сума має бути не менше ніж мінімальний розмір допомоги з безробіття, встановлений для цієї категорії осіб:
  • до 3 років — 50%;
  • від 3 до 6 років — 55%;
  • від 6 до 12 років — 60%;
  • від 12 до 18 років — 65%;
  • від 18 до 24 років — 70%;
  • від 24 до 30 років — 75%;
  • понад 30 років — 80%.
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Під час визначення розміру допомоги по безробіттю для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років не отримувала допомогу по безробіттю, відсотки до середньої зарплати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.
Нагадаємо, з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8 тисяч гривень, у зв’язку з цим збільшаться компенсаційні виплати роботодавцям.
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За матеріалами:
Finance.ua
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