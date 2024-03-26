Мінфін опублікував «дашборд» із середніми зарплатами в держустановах — Finance.ua

Мінфін опублікував «дашборд» із середніми зарплатами в держустановах Сьогодні 14:37

Мінфін опублікував «дашборд» із середніми зарплатами в держустановах

Міністерство фінансів опублікувало аналітичну панель для моніторингу заробітних плат та чисельності працівників державних установ, що має на меті забезпечити ефективне використання коштів державного бюджету та зробити оплату праці державних службовців більш прозорою та справедливою.

УНН. На основі даних, отриманих від державних органів, Мінфін розробив та опублікував аналітичний інструмент щодо оплати праці та кількості працівників у державних органах, пише

Починаючи з 2024 року, в Україні відбулися зміни у системі оплати праці державних службовців, які спрямовані на поліпшення передбачуваності, прозорості і справедливості заробітної плати, а також на покращення управління в державному секторі. Міністерство фінансів розробило та оприлюднило аналітичний інструмент («дашборд»), який містить дані про оплату праці та кількість працівників у державних органах, місцевих держадміністраціях і судових органах у січні 2024 року.

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«Класифікація посад посилила роль посадового окладу у запровадженій Урядом зрозумілій структурі заробітної плати, де не можна буде зловживати надбавками, які могли сягати до 700%», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, тепер можна моніторити витрати держави на зарплату працівників державних органів за допомогою аналітичного інструменту «дашборд», який буде регулярно оновлюватися щомісяця.

Ось як він виглядає. Знайти дашборд можна Знайти дашборд можна за посиланням внизу сторінки.

«Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну — забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця», — додав він.

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