У Мінфіні пояснили скорочення 19 тисяч вакантних посад держслужбовців — Finance.ua

У Мінфіні пояснили скорочення 19 тисяч вакантних посад держслужбовців Сьогодні 19:04 — Казна та Політика

У Мінфіні пояснили скорочення 19 тисяч вакантних посад держслужбовців

Уряд прийняв рішення з 1 квітня скоротити вакантні штатні посади в системі державних органів на 19,3 тис. посад.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Читайте також Підвищення зарплат та скорочення співробітників: бізнес оцінив перспективи свого економічного розвитку

«Вакантні посади за системою оплати праці, що діяла в 2023 році і раніше, мали важливу роль для міністерств. Адже, коли в міністерствах була значна кількість вакансій, а фонд оплати праці рахувався за граничною чисельністю, це створювало передумови його економії та призводило до виплат більшої заробітної плати. Тому Уряд виправив таку ситуацію».

Щодо фінансування соціальних видатків Роман Єрмоличев наголосив, що основною метою у цьому напрямі є підтримка насамперед бідних людей і тих, які постраждали від війни, а отже, Мінфін продовжує роботу із вдосконалення підходів щодо фінансування соціальних виплат.

«На сьогодні у нас близько 4,5 млн внутрішніх переселенців, із яких у минулому році отримували фінансову допомогу більше половини. З березня цього року ми посилили критерії цієї допомоги, і фактично всі люди працездатного віку мають бути офіційно зареєстровані у Державному центрі зайнятості, працевлаштованими і працювати на економіку країни», — пояснив заступник Міністра фінансів.

Читайте також Настрої бізнесу в Україні погіршилися: у всіх секторах планують скорочення працівників

Щодо Національної стратегії доходів заступниця міністра фінансів Світлана Воробей наголосила, що в основі Національної стратегії доходів України лежить справедлива послідовність: «Спершу маємо здійснити реформу адміністрування, внутрішню трансформацію податкової та митниці, а після зростання довіри громадян та бізнесу до податкових та митних органів, зможемо переходити до підвищення вимог до платників податків та будемо проводити заходи з реформування податкової та митної політик. Ці процеси відбуватимуться послідовно. Ми обов’язково знайдемо компроміс, який буде прийнятний як для держави, так і для громадян та представників бізнесу».

Раніше йшлося про те, що в Україні можуть значно скоротити «інфраструктуру управління держави». Йдеться про звільнення низки міністрів та ліквідації цілих міністерств. Такий сценарій можливий, якщо буде тривати дефіцит державного бюджету. Про це президент Володимир Зеленський.

Читайте також Деяким чиновникам вдвічі збільшать зарплати

«Якщо дефіцит буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура управління нашого держава, і це не тільки про Кабмін, змінювався. Зменшення кількості міністерств, міністрів. Показником буде те, що ми будемо мати навесні», — сказав Зеленський.

Довідка Finance.ua:

низці чиновників в Україні можуть збільшити зарплати вдвічі під час війни. Такі «покращення» обіцяють працівникам деяких місцевих державних адміністрацій;

в Україні, незважаючи на повномасштабну війну, стрімко знизилася кількість офіційно зареєстрованих безробітних — в 2023 році їх було менше ніж півмільйона;

однак ця статистика не відображає реальної картини з безробіттям: минулого року Україна увійшла до топ країн за її рівнем. За методологією Міжнародної організації праці, на цей рік рівень безробіття в країні може становити 18,7%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.