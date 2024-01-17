Підвищення зарплат та скорочення співробітників: бізнес оцінив перспективи свого економічного розвитку — Finance.ua

Підвищення зарплат та скорочення співробітників: бізнес оцінив перспективи свого економічного розвитку
Поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, попри поступове його поліпшення.
Про це свідчать результати опитування керівників компаній у ІV кварталі 2023 року.
Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 4.1% (у ІІІ кварталі 2023 року — 6.0%).
Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках -підприємства переробної промисловості та будівництва — баланси відповідей 11.8% та 9.5% відповідно.
Учасники опитування залишаються оптимістами у своїх прогнозах щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 10.6% і 9.7% відповідно (у ІІІ кварталі - 16.8% та 10.6% відповідно).
Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше — добувної, переробної промисловості, а також торгівлі (баланс відповідей 20.0%, 15.7% та 14.4% відповідно).
Підприємства третій квартал поспіль зберегли позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, хоча й були дещо стриманішими: баланс відповідей 6.6% (у ІІІ кварталі - 8.8%).
Водночас посилилися песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей «мінус» 6.9% (у ІІІ кварталі - «мінус» 2.2%).
Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, посилили очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 11.3% (у ІІІ кварталі - 7.1%).
Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, добувної промисловості, а також транспорту та зв’язку (баланси відповідей 50.0%, 44.4% і 25.0% відповідно). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, зменшилась до 20.7% порівняно з 24.2% у попередньому опитуванні.
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Залишаються негативними прогнози респондентів щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6.5% (у ІІІ кварталі - «мінус» 7.0%).
Найстриманіші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також транспорту та зв’язку (баланси відповідей «мінус» 27.3%, «мінус» 23.8% та «мінус» 20.0% відповідно). Водночас респонденти підприємств торгівлі та інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників.
Очікується стрімкіше зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 57.9% порівняно з 47.2% у ІІІ кварталі.
Попри послаблення очікувань підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах, частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася і становить 36.0% (у ІІІ кварталі - 36.1%).
Підприємства, що планують залучати кредити, надають перевагу кредитам у національній валюті - 80.3% (у ІІІ кварталі - 82.0%).
Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки — 46.6% відповідей. Водночас посилився вплив фактору «наявність інших джерел фінансування» — на 1.3 п. п. до 40.2%.
Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зменшилася до 7.8% порівняно з 8.2% у попередньому кварталі.
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