Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах — Finance.ua

Скільки грошей тримають бізнес та населення на депозитах
Протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.
Про це повідомив в Telegram народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Нацбанку України.
«За оперативними даними НБУ, на кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2393 млрд грн. За рік вони зросли на 26% або 499 млрд грн», — сказано в повідомленні.
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Гетманцев зазначив, що депозити підприємств зростали у 2,5 рази швидше за вклади населення.
Станом на початок 2024 року:
- депозити в гривні зросли до 1628 млрд грн на 35% або 424 млрд грн;
- депозити в іноземній валюті збільшились до 19,2 млрд доларів на 12% або 2 млрд доларів.
«Приріст депозитної бази обумовив продовження позитивних тенденцій у фондуванні та ліквідності банківської системи, зміцнивши її стійкість та сприяючи відновленню кредитування економіки», — додав нардеп.
Графіки: Telegram/Данило Гетманцев
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, у грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%;
- у 2024 році, за прогнозами банкірів, відсоткові ставки за банківськими депозитами можуть впасти в середньому на 3%. Навіть за низької інфляції це приноситиме вкладникам непоганий дохід, але якщо зробити внесок до очікуваного зниження облікової ставки НБУ та відсотків за депозитами, — заробити можна буде більше.
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