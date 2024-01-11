Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах — Finance.ua

Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах
У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%.
Про це повідомляє НБУ.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.
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За даними НБУ, ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 7,6% до 10,3% річних, валютними впали з 1,4% до 0,5% річних.
Депозитний портфель банків виріс на 26,4% до 2,393 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 41% до 1,280 трлн гривень, населення зріс на 16,5% до 1,079 трлн гривень.
Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізацію на валютному ринку. У 2023 році депозити знову перевищують рівень очікуваної інфляції.
Як зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, ефективною з урахуванням очікуваної прибутковості сумою, за якою можна відкрити депозит та відчути його прибутковість, можна вважати вклад від 50 тис. грн і вище.
Найбільш привабливі депозити січня 2024 року
Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.
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