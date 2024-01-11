Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах — Finance.ua

Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах Сьогодні 12:00 — Кредит&Депозит

Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%.

Про це повідомляє НБУ.

Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.

За даними НБУ, ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 7,6% до 10,3% річних, валютними впали з 1,4% до 0,5% річних.

Депозитний портфель банків виріс на 26,4% до 2,393 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 41% до 1,280 трлн гривень, населення зріс на 16,5% до 1,079 трлн гривень.

Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізацію на валютному ринку. У 2023 році депозити знову перевищують рівень очікуваної інфляції.

Як зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, ефективною з урахуванням очікуваної прибутковості сумою, за якою можна відкрити депозит та відчути його прибутковість, можна вважати вклад від 50 тис. грн і вище.

Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.

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