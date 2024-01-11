Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах — Finance.ua
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Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах

Кредит&Депозит
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Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах
Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах
У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%.
Про це повідомляє НБУ.
Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.

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За даними НБУ, ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 7,6% до 10,3% річних, валютними впали з 1,4% до 0,5% річних.
Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах
Депозитний портфель банків виріс на 26,4% до 2,393 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 41% до 1,280 трлн гривень, населення зріс на 16,5% до 1,079 трлн гривень.
Під який відсоток можна розмістити депозит у гривнях та доларах
Нагадаємо, НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізацію на валютному ринку. У 2023 році депозити знову перевищують рівень очікуваної інфляції.
Як зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв, ефективною з урахуванням очікуваної прибутковості сумою, за якою можна відкрити депозит та відчути його прибутковість, можна вважати вклад від 50 тис. грн і вище.

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Депозити залишаються улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів. Тим більше, що під час дії воєнного стану банківські вклади фізичних осіб гарантуються державою на 100%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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