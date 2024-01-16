Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ — Finance.ua

Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ Сьогодні 13:02 — Кредит&Депозит

Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у грудні зріс на 0,2% до 997,684 млрд гривень.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.

За 2023 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 1% із 1 007,648 млрд гривень.

Обсяг виданих кредитів

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць зріс на 0,1% до 516,425 млрд гривень. Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 2,4% до 241,078 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 2,1% до 221,832 млрд гривень.

Процентні ставки

Процентні ставки у грудні за гривневими кредитами для бізнесу скоротилися на 0,2 в.п. до 17,5%, для населення зросли на 0,2 в.п. до 33,7%. За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 6,4%.

Довідка Finance.ua:

заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прогнозує, що кредити все ще можуть дешевшати після грудневого зниження Національним банком України облікової ставки з 16% до 15% річних;

отримання кредиту — це важливий фінансовий крок, який потребує особливої уваги до деталей та розрахунків. На що звернути увагу, щоб дізнатися, у скільки вам обійдеться кредит — розповідаємо тут;



банки активізували кредитування бізнесу та населення, вказано у грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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