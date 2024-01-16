Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ

Кредит&Депозит
34
Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ
Які кредити брали бізнес і населення у грудні — статистика НБУ
Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у грудні зріс на 0,2% до 997,684 млрд гривень.
Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку.
За 2023 рік обсяг кредитів в економіці скоротився на 1% із 1 007,648 млрд гривень.

Обсяг виданих кредитів

Обсяг гривневих кредитів юридичним особам за звітний місяць зріс на 0,1% до 516,425 млрд гривень. Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, зріс на 2,4% до 241,078 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 2,1% до 221,832 млрд гривень.

Процентні ставки

Процентні ставки у грудні за гривневими кредитами для бізнесу скоротилися на 0,2 в.п. до 17,5%, для населення зросли на 0,2 в.п. до 33,7%. За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 6,4%.

Довідка Finance.ua:

  • заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прогнозує, що кредити все ще можуть дешевшати після грудневого зниження Національним банком України облікової ставки з 16% до 15% річних;
  • отримання кредиту — це важливий фінансовий крок, який потребує особливої уваги до деталей та розрахунків. На що звернути увагу, щоб дізнатися, у скільки вам обійдеться кредит — розповідаємо тут;
  • банки активізували кредитування бізнесу та населення, вказано у грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут 🔍

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.