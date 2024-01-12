Що буде зі ставками за кредитами та депозитами у 2024 році: прогноз НБУ — Finance.ua

Що буде зі ставками за кредитами та депозитами у 2024 році: прогноз НБУ Сьогодні 16:17 — Кредит&Депозит

Що буде зі ставками за кредитами та депозитами у 2024 році: прогноз НБУ

Кредити, ймовірно, все ще можуть дешевшати після грудневого зниження Національним банком України (НБУ) облікової ставки з 16% до 15% річних, вважає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Водночас ми не очікуємо суттєвого зниження ставок за депозитами, особливо за строковими депозитами в гривні, зважаючи на якраз ті стимули, які ми надаємо банкам за допомогою нашого допоміжного інструменту — тримісячних депозитних сертифікатів», — сказав він в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Ніколайчук пояснив, що в ситуації з кредитами ставки залежать переважно від критерію ризикованості позичальників, водночас у корпоративному секторі ситуація з кредитоспроможністю позичальників покращується, судячи з динаміки непрацюючих кредитів та ефективності держпрограм кредитування.

Заступник голови Нацбанку висловив сподівання, що зниження кредитних ставок відбудеться завдяки зменшенню премії за ризик.

«Національний банк разом із партнерами розробляє стратегію розвитку кредитування, значна частина заходів якої має бути націлена на те, щоб цю премію за ризик у кредитних ставках, особливо для корпоративного сектору, суттєво зменшити. Це наше пріоритетне середньострокове завдання», — додав Ніколайчук.

Говорячи про ймовірність зміни облікової ставки у 2024 році, він зазначив, що жовтневий прогноз, згідно з яким облікова ставка залишатиметься на рівні 15% протягом усього року, є релевантним.

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Заступник голови Нацбанку нагадав, що облікова ставка залежатиме від ситуації у фінансовій сфері, рівня інфляції, стану валютного ринку, міжнародних резервів і надходжень міжнародної допомоги.

«Під час дискусії на КМП (у грудні 2023 року) більшість його членів вбачали вищу вірогідність того, що ці фактори наступного року будуть сприятливими для того, щоб дозволити Національному банку знизити облікову ставку на 1−2 відсоткові пункти», — зазначив Ніколайчук.

Він також запевнив, що в новому прогнозному циклі, який закінчиться оприлюдненням оновленого макроекономічного прогнозу 25 січня, будуть враховані нові припущення, і регулятор презентує нові оцінки, зокрема, щодо облікової ставки.

«Чи залишиться в цьому прогнозі ставка на рівні 15% на весь 2024 рік, чи вона буде іншою, наразі я не можу вам сказати», — резюмував заступник голови НБУ.

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