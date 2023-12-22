Банки нарощують кредитування бізнесу та населення — Finance.ua

Банки нарощують кредитування бізнесу та населення Сьогодні 16:16 — Кредит&Депозит

Банки нарощують кредитування бізнесу та населення

Банки активізували кредитування бізнесу та населення, вказано у грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність.

Фінансовий сектор працював у сприятливих умовах, зі значно вищим за очікуваний приростом ВВП і сповільненням інфляції. Облікова ставка знижувалася, але залишила привабливими гривневі заощадження. Перехід до керованої гнучкості обмінного курсу відбувся успішно, не викликавши ризиків для валютного ринку та фінансового сектору. Втім, повномасштабна війна залишається ключовим ризиком, вказали у НБУ.

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Ризики неритмічності надходжень та недостатності обсягів міжнародної допомоги — основна загроза для макростабільності. Однак є високі шанси на успішне погодження пакетів допомоги партнерами. Базовий сценарій на 2024 рік передбачає стабільне економічне зростання, однознакову інфляцію та контрольованість валютного ринку та збереження привабливості активів у гривні, зазначили у Нацбанку.

Припливи коштів до банків тривають, хоча темпи дещо знизилися.

Кредитування бізнесу у гривні зростає шість місяців поспіль. Програма «Доступні кредити 5−7-9%» активно підтримує цей ринок, але потребує перегляду для відновлення спрямування на підтримку малих та середніх підприємств і ефективного використання бюджетних коштів.

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Водночас, як вказано, нині попит є не лише на пільгове кредитування — нарощують портфелі й банки, які не беруть участі в держпрограмах.

Збільшується обсяг незабезпечених роздрібних споживчих та іпотечних позик. Два банки домінують у незабезпеченому споживчому кредитуванні, що призводить до зростання концентрації в цьому сегменті. Щодо іпотечного кредитування, воно майже виключно здійснюється держбанками за програмою «єОселя».

Операційна ефективність банків залишається високою, з невеликими витратами на формування резервів. Рівень втрат від кредитного ризику нормалізується в усіх сегментах, і банки готові покривати кредитні збитки поточними операційними прибутками. Нові закони регулювання небанківського сектору призводять до трансформації, зокрема в секторі страхування та ринку платежів.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

УНН За матеріалами:

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