В Україні перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: до чого готуватися в 2024 році — Finance.ua

В Україні перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: до чого готуватися в 2024 році Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

В Україні перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: до чого готуватися в 2024 році

В Україні у 2024 році можуть подешевшати кредити. За сприятливих умов ставки знизяться в середньому на 3−4%. Проте впадуть і відсотки за депозитами — на 2−3%, хоча вклади все одно покриватимуть інфляцію.

Такий прогноз озвучив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Oboz.ua. За його словами, за стабільної економічної ситуації Національний банк (НБУ) може знову знизити облікову ставку, а отже, кошти, які залучатимуть банки для розвитку власних кредитних продуктів, стануть дешевшими.

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Мамедов розраховує, що у 2024 році облікова ставка може знизитися з чинних 15% до 14−12%. Це потенційно стимулюватиме банки до активного розвитку кредитування за найбільш прийнятними умовами для позичальників — ставки за кредитами можуть скоротитися в середньому на 3−4%.

Також, за його словами, оптимістичний сценарій передбачає, що у 2024 році умови щодо більшості кредитних програм можуть суттєво покращитись. Це зробить фактичну вартість кредитів дешевшою.

«При зниженні облікової ставки ще на 2−4 в.п. вартість кредитів для громадян знизиться. За попередніми оцінками залежно від виду кредиту та першого внеску за ним ставки можуть скоротитися в середньому на 3−4%. Головним чином це стосується споживчих та автокредитів, а також спільних іпотечних програм комерційних банків із девелоперами для придбання житла на стадії будівництва», — зазначив Мамедов.

Втім, відповідна корекція спостерігатиметься і за депозитними ставками: дохід за гривневими вкладами може знизитися від 2% до 3%.

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«Однак в умовах низької інфляції розміщення коштів у банках залишатиметься найбільш привабливим способом для більшості громадян не лише зберегти, а й примножити власні заощадження», — пояснив експерт.

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