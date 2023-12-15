У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах — Finance.ua

У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах Сьогодні 08:30 — Кредит&Депозит

У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах

Впродовж останніх 5 місяців Національний банк спостерігає відновлення темпів зростання кредитування в усіх сегментах — роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, одним із своїх пріоритетів на наступний рік, Нацбанк для себе визначив — відновлення кредитування. Банківська система пройшла перші два етапи оцінки стійкості, і регулятор бачить, що жодних неочікуваних новин для НБУ в оцінці стійкості банків немає. Критичної ситуації наразі не вбачається, а там де буде потреба в докапіталізації, Нацбанк проведе необхідну взаємодію з акціонерами і рішення буде знайдено.

«Ми вже бачимо протягом останніх 5 місяців відновлення темпів зростання кредитування по усіх сегментах: роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний сегмент. Тішить також і те, що зростають темпи кредитування не лише в рамках державних програм, а зростають кредитні апетити, зростає кредитний попит, який покривається банками за межами державної кредитної підтримки», — сказав Пишний.

Він зазначив, що опитування кредитних менеджерів банків свідчить про те, що вони сподіваються на зростання кредитних портфелів цього і наступного року щонайменше на 10%.

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Пишний також нагадав, що у меморандумі з МВФ питання розробки Стратегії відновлення кредитування, як комплексного документа є одним із наших зобов’язань, на якому регулятор планує сконцентрувати свою увагу вже найближчим часом.

«У Національному банку ця робота триває, наразі ми підготували розуміння і бачення, яке можемо обговорювати разом з колегами. Ми вбачаємо за доцільне широке обговорення Стратегії відновлення кредитування, як комплексного документа, із залученням і учасників ринку», — підкреслив очільник НБУ.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Укрінформ За матеріалами:

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