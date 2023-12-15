У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах — Finance.ua
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У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах

Кредит&Депозит
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У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах
У Нацбанку фіксують відновлення темпів кредитування в усіх сегментах
Впродовж останніх 5 місяців Національний банк спостерігає відновлення темпів зростання кредитування в усіх сегментах — роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний.
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.
За його словами, одним із своїх пріоритетів на наступний рік, Нацбанк для себе визначив — відновлення кредитування. Банківська система пройшла перші два етапи оцінки стійкості, і регулятор бачить, що жодних неочікуваних новин для НБУ в оцінці стійкості банків немає. Критичної ситуації наразі не вбачається, а там де буде потреба в докапіталізації, Нацбанк проведе необхідну взаємодію з акціонерами і рішення буде знайдено.

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«Ми вже бачимо протягом останніх 5 місяців відновлення темпів зростання кредитування по усіх сегментах: роздрібний, іпотечний і навіть корпоративний сегмент. Тішить також і те, що зростають темпи кредитування не лише в рамках державних програм, а зростають кредитні апетити, зростає кредитний попит, який покривається банками за межами державної кредитної підтримки», — сказав Пишний.
Він зазначив, що опитування кредитних менеджерів банків свідчить про те, що вони сподіваються на зростання кредитних портфелів цього і наступного року щонайменше на 10%.

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Пишний також нагадав, що у меморандумі з МВФ питання розробки Стратегії відновлення кредитування, як комплексного документа є одним із наших зобов’язань, на якому регулятор планує сконцентрувати свою увагу вже найближчим часом.
«У Національному банку ця робота триває, наразі ми підготували розуміння і бачення, яке можемо обговорювати разом з колегами. Ми вбачаємо за доцільне широке обговорення Стратегії відновлення кредитування, як комплексного документа, із залученням і учасників ринку», — підкреслив очільник НБУ.
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За матеріалами:
Укрінформ
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