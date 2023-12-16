Що робити, якщо важко виплачувати кредит — Finance.ua

Що робити, якщо важко виплачувати кредит Сьогодні 10:29 — Кредит&Депозит

Що робити, якщо важко виплачувати кредит

Якщо ви маєте проблеми зі сплатою кредиту, важливо негайно звернути на увагу цю ситуацію та бути уважними та обережними, щоб уникнути подальших фінансових ускладнень.

Про це пише ФінКульт.

«Найважливіше, якщо вам важко сплачувати за кредитом, не відкладайте вирішення цього питання і намагайтесь розв’язати його якнайшвидше. Важливо бути відкритим до діалогу з організацією-кредитором і дотримуватися розробленого плану для сплати кредиту», — сказано в повідомленні.

Якщо ви не сплачуєте кредит, це може призвести до передачі інформації про невиконання вами зобов’язань за кредитом до колекторів та юридичних наслідків.

Якщо важко сплачувати кредит:

по-перше, негайно повідомте свого кредитора про ситуацію. Інколи кредитори мають спеціальні програми або опції для клієнтів, які мають труднощі зі сплатою за кредитом;

розгляньте можливість переговорів щодо перегляду кредиту: зменшення місячних платежів;. подовження терміну кредиту або інших умов;

оцініть свій фінансовий стан і розробіть детальний бюджет, щоб визначити, скільки грошей ви можете виділити на сплату кредиту. Спробуйте зменшити інші витрати, щоб відкласти кошти на кредитні платежі;

можливо, вам стануть у нагоді поради щодо управління боргами та планування фінансів. В такому разі зверніться до фінансового консультанта або іншого фахівця за консультацією;

розробіть план погашення зобов’язань за кредитом, розклад платежів та складіть план послідовних конкретних дій для покриття боргу;

уникайте нових кредитів та боргових зобов’язань. Не використовуйте кредитні картки для покриття поточних боргів. Це може призвести до подальшого погіршення вашої фінансової ситуації;

розгляньте можливі наслідки несплати кредиту: зіпсовану кредитну історію, підвищення відсоткової ставки.

Довідка Finance.ua:

ми живемо в часи, в яких горизонт планування дуже вузький. Можна справно гасити кредит, а потім станеться щось, що призведе до труднощів. Тут головне — не пускати ситуацію на самоплив, сподіваючись, що проблема розсмокчеться сама собою. Є два виходи із ситуації: реструктуризація кредиту та рефінансування;

як свідчать дані Опендатабот, українці з початку року оформили 6 млн позик на загальну суму 29,1 млрд грн. Станом на кінець вересня борги українців перед МФО сягли 9,44 мільярда гривень.

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