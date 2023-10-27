Що робити, якщо кредитне навантаження стало непосильним — Finance.ua

Що робити, якщо кредитне навантаження стало непосильним Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Що робити, якщо кредитне навантаження стало непосильним

Ми живемо в часи, в яких горизонт планування дуже вузький. Можна справно гасити кредит, а потім станеться щось, що призведе до труднощів. Тут головне — не пускати ситуацію на самоплив, сподіваючись, що проблема розсмокчеться сама собою.

Є два виходи із ситуації: реструктуризація кредиту та рефінансування.

Реструктуризація кредиту — це перегляд його умов — зміна графіка погашення на більш гнучкий і лояльний для позичальника.

Є кілька варіантів реструктуризації кредиту:

кредитні канікули — відстрочка виплат на певний час;

можливість протягом якогось часу погашати тіло кредиту, щоб знизити суму нарахованих відсотків;

збільшення терміну дії кредитного договору і, як результат, зменшення щомісячного платежу;

зниження процентної ставки і, як результат, зменшення щомісячного платежу.

Рефінансування кредиту — оформлення нової позики в іншому банку для погашення поточної. Тобто ви можете звернутися в інший банк з пропозицією перекредитувати вас на більш вигідних умовах.

Рефінансування кредиту може допомогти, якщо банк не погоджується на реструктуризацію або коли її умови для вас неприйнятні. Але в рефінансуванні є сенс лише тоді, коли умови за новим кредитом кращі за поточний.

До речі, кредитне навантаження, тобто те, скільки позичальник має повертати кредиторам щомісяця, завжди враховується банками.

«При розрахунку ліміту розстрочки ми зважаємо на наявне кредитне навантаження клієнта, орієнтуючись на дані бюро кредитних історій. Крім того, нагадаю, з карткою розстрочки „Мед“ не виникає жодних відсотків, немає комісій ані за розстрочку, ані за поповнення картки. Це суттєво полегшує кредитне навантаження, особливо, якщо порівнювати оплату частинами з кредитами готівкою», — звертає увагу директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець.

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