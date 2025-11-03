0 800 307 555
У НБУ розповіли, коли очікувати зниження облікової ставки

Кредит&Депозит
53
У жовтні правління НБУ вирішило залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Водночас у Комітеті з монетарної політики (КМП) розійшлися в оцінках щодо того, коли може початися її зниження.
Про це повідомляє НБУ.

Коли можливе зниження ставки

П’ятеро членів КМП вважають, що зменшення ставки варто очікувати не раніше січня 2026 року. На їхню думку, плани щодо значних бюджетних витрат наприкінці року та складна ситуація в енергетиці звужують можливості для пом’якшення монетарної політики найближчим часом.
У цей період НБУ має зберігати «пильність» і підтримувати привабливість гривневих інструментів, щоб утримати стабільність валютного ринку та інфляційних очікувань.

Інший сценарій

Ще п’ятеро учасників дискусії допускають початок зниження ставки вже наприкінці 2025 року — за умови подальшого уповільнення інфляції та покращення очікувань. Один із них підкреслив, що важливою умовою також буде узгодження нової програми з МВФ та визначеність щодо механізму репараційної позики на основі заморожених російських активів.
Прогноз на 2026 рік

Хоча думки щодо термінів старту циклу зниження різняться, оцінки кінцевого рівня ставки у 2026 році в учасників майже збігаються. Більшість очікує, що до кінця наступного року облікова ставка знаходитиметься на рівні 12,5−13,5%. Це дозволить НБУ зберігати відносно жорсткі монетарні умови, підтримувати привабливість заощаджень у гривні та поступове повернення інфляції до цілі 5%.
Лише один учасник обговорення висловив думку щодо можливості суттєвішого зниження ставки.
Як раніше повідомляли експерти Центру економічної стратегії, базовий сценарій НБУ передбачає зменшення облікової ставки у І кварталі 2026 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
