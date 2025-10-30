Як військовослужбовцю реструктуризувати кредит: пояснення НБУ та ПриватБанку Сьогодні 17:00 — Кредит&Депозит

Як військовослужбовцю реструктуризувати кредит: пояснення НБУ та ПриватБанку

Національний банк України та ПриватБанк пояснили, як нині вирішується ситуація з кредитними зобов’язаннями військовослужбовців, які через мобілізацію тимчасово не можуть сплачувати щомісячні платежі.

Про це НБУ та ПриватБанк повідомили в коментарі виданню «Економічна правда».

Реструктуризація

У Нацбанку нагадали, що змінювати умови кредитного договору, наприклад, відстрочувати платежі, змінювати процентну ставку чи комісії можна лише за взаємною згодою банку та клієнта.

Якщо позичальник не може обслуговувати борг, сторони можуть провести реструктуризацію, тобто змінити умови повернення коштів та графік платежів.

Які пільги діють для військових

Для військовослужбовців діють окремі пільги, закріплені у законодавстві. Їм, а також одному з подружжя, не нараховують штрафи, пеню та проценти за прострочення платежів. Окрім випадків, коли кредит взяли на придбання житла, автомобіля або енергетичного обладнання (сонячні панелі чи вітроустановки). У таких випадках відсотки може компенсувати держава або третя сторона.

Щоб отримати пільгу, військовим потрібно звернутися до свого банку та подати документи, що підтверджують статус служби. Перелік необхідних документів рекомендують уточнювати у Міністерстві оборони.

Що пропонує ПриватБанк

У банку зазначають, що військові можуть скористатися кількома варіантами обслуговування кредитів під час служби. Зокрема, налаштувати автоматичне списання коштів або доручити сплату родичу. Якщо ж платити неможливо тривалий час, банк може запропонувати реструктуризацію — це дозволяє зменшити фінансове навантаження.

Під час воєнного стану пеня не нараховується. Для кредитів, оформлених до серпня 2022 року, військовим можуть знизити відсоткову ставку до 0,001%. Якщо кредит видано після серпня 2022 року, ставка залишається чинною, але банк може скоригувати щомісячний платіж, зменшити його удвічі на рік.

Читайте також Військові скаржаться на захмарні ціни на оренду житла

У банку наголошують, що мобілізація не вважається «непереборною обставиною», однак фінустанова готова йти назустріч клієнтам, якщо вони вчасно звертаються із заявою про реструктуризацію.

Таким чином, військовослужбовці, які не можуть сплачувати кредити у звичному режимі, можуть домовитися з банком про індивідуальні умови відтермінування, зменшення платежів або реструктуризацію боргу — за умови подання відповідної заяви та документів.

Нагадаємо, в Україні ще з 2014 року діє заборона на нарахування відсотків, штрафів і пені за кредитами для військових, які мобілізовані або беруть участь у захисті країни. Але зараз банки бояться видавати нові кредити без чіткого механізму компенсації втрат.

Читайте також ТОП-7 міфів про бойові виплати військовим

Дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої скарги у Facebook, в якій клієнт monobank розказав, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля й кредитний ліміт.

У червні Finance.ua писав , що голова Національного банку України Андрій Пишний закликав уряд і Міністерство фінансів розробити єдині правила кредитування військовослужбовців. На його думку, саме держава має визначити чіткі умови, які дадуть військовим рівний доступ до послуг всієї фінансової системи.

Співзасновник monobank Олег Гороховський запропонував простий механізм підтримки: банки, які обслуговують виплати військовим, можуть надати їм кредитні ліміти у межах середньої зарплати за останні три місяці. Для цього не потрібні зміни в закон — достатньо підписати меморандум між банками під наглядом НБУ.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.