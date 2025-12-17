0 800 307 555
Історичний максимум: який обсяг коштів, розміщених фізособами у банках

Кредит&Депозит
58
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у листопаді збільшився на 1,1% до рекордних 1 355,507 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 11,8% із 1 212,775 млрд гривень.
Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 1% до 905,884 млрд гривень.
Обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 1,4% до 449,623 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 0,7% до 1 555,767 млрд гривень.
Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у звітному місяці для юросіб зменшилась на 0,1 в.п. до 10,3%, для фізосіб — до 10,5%.
Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,6%, для населення — 0,9%.
Нагадаємо, через сильні девальваційні очікування населення продовжує скуповувати валюту. За останні 11 місяців чиста купівля готівкової ВКВ склала еквівалент $6,1 млрд. При цьому приватні покупці дедалі частіше віддають перевагу євро.
В пресслужбі Ощаду розповіли, що «розподіл між депозитами в доларах і євро є стабільним: близько 4% складають вклади в євро та близько 25% вклади в доларах США».
Довідка Finance.ua:

  • За 2023 рік обсяг вкладів населення в банках зріс на 16,5% із 926,488 млрд гривень.
  • За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.
  • У 2021 році вклади населення в банках зросли на 6,8% з 674,718 млрд гривень до 720,932 млрд гривень.
ГрошіБанки України
