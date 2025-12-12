Коли почне змінюватися дохідність депозитів (причини) Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Коли почне змінюватися дохідність депозитів (причини)

Довге затишшя на депозитному ринку фіксують в НБУ. Коли і як фінансисти можуть почати масово переглядати свої депозитні пропозиції для приватних вкладників йдеться у свіжому депозитному огляді «Мінфіну». Ми вибрали основне.

У Макроекономічному та монетарному огляді за грудень 2025 року НБУ вказує, що «номінальна доходність гривневих інструментів у листопаді майже не змінилася, порівнюючи з попередніми місяцями, а незначні коливання середньозважених відсоткових ставок були зумовлені переважно структурними змінами».

Застиглий рівень дохідності депозитів забезпечує стабільний рівень облікової ставки НБУ. Саме її розмір є для банків одним із головних орієнтирів під час визначення дохідності вкладів. З початку березня облікова ставка НБУ тримається на рівні 15,5% річних.

Читайте також Валютний фактор не зменшує привабливості гривневих вкладень: думка експерта

Посилення монетарної політики стало відповіддю НБУ на високий рівень інфляції. З початку року споживчі ціни стабільно зростали і досягли піку в травні, коли інфляція в річному вимірі злетіла до 15,9%.

Також тут потрібно враховувати, що у грудні на ринок традиційно викидаються великі обсяги гривні — бюджет перед початком наступного року закриває розрахунки, зокрема, й за своїми соціальними зобов’язаннями.

Високі депозитні ставки забезпечують привабливість вкладів. Тож частина отриманих населенням коштів може осісти на строкових депозитах і таким чином знизити тиск на курс та інфляцію.

Читайте також НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Проте вже на початку наступного року Нацбанк може почати знижувати облікову ставку, а після цього дешевшатимуть і гривневі депозити.

«Для нас було головною метою зробити так, щоб відбувся інфляційний перелом, і інфляція почала прямувати до стійкого зниження. Чотири місяці поспіль ми фіксуємо, що інфляція знижується. На кінець року Національний банк планує, що інфляція сягне вже однозначних показників. Але ми водночас бачимо і проінфляційні ризики, і ці проінфляційні ризики для нас сигналізують, що небезпека не минула, і ми маємо бути дуже стійкими у своєму переконанні, що прийшов час для пом’якшення монетарної політики. Цикл пом’якшення монетарної політики заплановано Національним банком на січень місяць, якщо базовий сценарій буде збережено», — повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час заходу «Діалоги з NV. Бізнес та інвестиції».

Зазвичай, депозитний ринок реагує на зміну облікової ставки протягом декількох місяців. Тож за базового сценарію регулятора зниження дохідності вкладів може початися ближче до весни 2026 року.

На сайті центрального банку опубліковано прогнозний рівень облікової ставки, згідно з яким у першому кварталі вона очікується на рівні 15,1%, у другому — 14,1%, у третьому — 13,2% та у четвертому — 12,7%.

Де шукати найкращі пропозиції

11 грудня Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

«На тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов’язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням, таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки», — заявили в Нацбанку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.