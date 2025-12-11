0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
39
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку України 11 грудня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
«На тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов’язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням, таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки», — заявили в Нацбанку.
Для забезпечення привабливості гривневих інструментів і стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ утримує облікову ставку на рівні 15,5%.

Інфляція знижується швидше за прогноз НБУ

У листопаді як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі. Обидва показники були трохи нижчими за траєкторію прогнозу НБУ. Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед збільшенням пропозиції продовольчих товарів завдяки надходженню нових урожаїв.
Попри стійке сповільнення інфляції, що триває з червня, інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними.
Упродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції. Ефекти від надходження нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продовольство.
Очікується, що споживча інфляція й надалі знижуватиметься, проте помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, ураховуючи вичерпання ефектів бази порівняння.

Ставки за кредитами та депозитами

Збереження облікової ставки в жовтні на незмінному рівні запобігло зниженню ставок за гривневими інструментами. Це підтримало їхню привабливість та сприяло подальшому нарощуванню обсягів вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП.
Збереження інтересу до гривневих інструментів обмежувало попит на іноземну валюту та було важливим чинником підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.
Коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування — контрольованими. Водночас відносно жорстка монетарна політика не стала на заваді подальшому розвитку кредитування, що зростає темпами понад 30% у річному вимірі.
Рішення щодо збереження облікової ставки на незмінному рівні у грудні підтримає ці тенденції та сприятиме подальшому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
У разі збереження або посилення інфляційних ризиків, зокрема через невизначеність щодо зовнішнього фінансування, НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби — ужити додаткових заходів.
Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems