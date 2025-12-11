НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:24 — Кредит&Депозит

Правління Національного банку України 11 грудня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«На тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов’язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням, таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки», — заявили в Нацбанку.

Для забезпечення привабливості гривневих інструментів і стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ утримує облікову ставку на рівні 15,5%.

Інфляція знижується швидше за прогноз НБУ

У листопаді як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі. Обидва показники були трохи нижчими за траєкторію прогнозу НБУ. Така цінова динаміка зумовлювалася насамперед збільшенням пропозиції продовольчих товарів завдяки надходженню нових урожаїв.

Попри стійке сповільнення інфляції, що триває з червня, інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними.

Упродовж наступних місяців очікується поступове зниження інфляції. Ефекти від надходження нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продовольство.

Очікується, що споживча інфляція й надалі знижуватиметься, проте помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, ураховуючи вичерпання ефектів бази порівняння.

Ставки за кредитами та депозитами

Збереження облікової ставки в жовтні на незмінному рівні запобігло зниженню ставок за гривневими інструментами. Це підтримало їхню привабливість та сприяло подальшому нарощуванню обсягів вкладень населення у гривневі строкові депозити та ОВДП.

Збереження інтересу до гривневих інструментів обмежувало попит на іноземну валюту та було важливим чинником підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Коливання курсу гривні були двосторонніми, а курсові очікування — контрольованими. Водночас відносно жорстка монетарна політика не стала на заваді подальшому розвитку кредитування, що зростає темпами понад 30% у річному вимірі.

Рішення щодо збереження облікової ставки на незмінному рівні у грудні підтримає ці тенденції та сприятиме подальшому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

У разі збереження або посилення інфляційних ризиків, зокрема через невизначеність щодо зовнішнього фінансування, НБУ буде готовий утриматися від пом’якшення процентної політики, а за потреби — ужити додаткових заходів.

Натомість послаблення проінфляційних ризиків дасть змогу НБУ перейти до циклу пом’якшення процентної політики відповідно до базового сценарію жовтневого макропрогнозу.

