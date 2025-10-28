«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників Сьогодні 09:03 — Кредит&Депозит

«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників

За три роки після запуску державної іпотеки «єОселя» ринок житла фактично запропонував власну альтернативу — розстрочки від забудовників. Вони стали гнучкішими, швидшими та доступнішими для більшості громадян, ніж державні програми з обмеженим доступом. У 2025 році розстрочки охоплюють 65−90% угод із новобудовами, тоді як державна іпотека займає не більше 5−15%.

Про це розповідають аналітики групи компаній DIM.

Як розвивалася програма «єОселя»

Програма стартувала в жовтні 2022 року з 470 виданими кредитами. У 2023 році відбувся вибуховий ріст — 5855 кредитів (+1145.74%), спричинений високим попитом пільгових категорій (військові, медики, ВПО) та активною промоцією. Але в 2024 році зростання сповільнилося до 45.43% (8515 кредитів).

Попри докапіталізацію на 20 млрд грн і розширення категорій (IT, молодь), програма зіштовхнулась з бюрократією — близько 70−90% заявок отримали відмову. За 9 місяців 2025 року програма «єОселя» видала 5406 кредитів, що становить 63.48% від загальної кількості кредитів за весь 2024 рік, демонструючи спад на 20.78% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Читайте також Хто і яку нерухомість купує за програмою «єОселя»

За прогнозами аналітиків, при збереженні середньомісячного темпу (600 кредитів) до кінця року кількість кредитів становитиме 7,2−8 тис., або близько 90% від показників 2024-го. Для відновлення до рівня 2024 року потрібне спрощення процедур або додаткове фінансування.

Загалом за за період дії програми (жовтень 2022 — жовтень 2025), видано 20 773 кредити на 35 млрд грн. Середня вартість придбаної нерухомості — 2,35 млн грн, середня вартість за м 2 . — 39 947 грн, середня площа придбаної нерухомості — 57,4 м 2 , що вказує на орієнтацію програми на економ та комфорт клас.

Де найбільше користуються «єОселею»

Майже половина всіх угод за програмою «єОселя» (49,7%) припадає на Київ та Київську область, де ринок нерухомості залишається найбільш ліквідним та з великою концентрацією попиту.

Далі йдуть Львівська (6,1%), Івано-Франківська (4,7%) та Одеська (4,5%) області.

У прифронтових регіонах (Харківська, Запорізька, Сумська) частка угод не перевищує 1% через воєнні ризики, зокрема ймовірність пошкодження житла, та ускладнене кредитування.

Хто користується пільговими кредитами

У 2025 році програма «єОселя» значно розширила коло учасників порівняно з 2022 роком. Пільгові кредити під 3% доступні для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів, науковців, ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих — вони становлять 60−70% заявок. З них 76% - військові та силовики, по 20% - медики та педагоги, 4% - науковці.

Кредити під 7% призначені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), IT-спеціалістів, працівники бюджетної сфери, молодих родин до 35 років та громадян без власного житла або з площею менше норми, що складає 25−30% схвалених заявок. В той же час, за весь період дії програми «єОселя», ВПО отримали лише 14% кредитів, ветерани — 7%, а інші категорії громадян — 79%.

Чому більшість українців не можуть скористатися «єОселею»

Попри розширення програми «єОселя» у 2025 році, вона залишається недоступною для більшості громадян через суворі вимоги та бюрократію. Лише 10−30% заявок схвалюють через автоматизований відбір у «Дії» та банках.

Понад 70−90% відмов відбувається на етапах перевірки: заявка в «Дія», невідповідність пільговим категоріям, помилки в документах або їх неповність, банк, акредитація, нотаріус, страхування, вік, офіційні доходи, наявність житла і воєнні ризики (прифронтові регіони).

Непільговики, зокрема підприємці та неофіційно працевлаштовані, мають мінімальні шанси, що робить програму доступною лише для 10−15% потенційних позичальників

Розстрочка як нова фінансова модель

Поки державна програма «єОселя» залишається бюрократичною й обмеженою категоріями — ринок нерухомості сам створив гнучку альтернативу — розстрочки від забудовників. За декілька років вони фактично замінили іпотеку як основний спосіб купівлі житла в новобудовах — стали гнучкіші, швидші у погодженні та не мають категорійних бар’єрів, що робить їх ключовим конкурентом державної іпотеки.

У 2025 році розстрочка від забудовників охоплює 65−90% угод із новобудовами, тоді як частка держіпотек займає лише 5−15 %.

Основні переваги:

швидке рішення — 1−2 дні без банківських перевірок;

гнучкі умови — перші внески від 10−20%, можливість оформлення до 5−7 років;

фіксація ціни в гривні, що захищає від інфляції;

маркетингова конкуренція між забудовниками, де розстрочка стала повноцінним замінником кредиту.

Інфографіка: DIM

За 9 місяців 2025 року укладено близько 10−15 тисяч угод із розтермінуванням, а попит на розстрочки в комфорт-класі зріс на 30%. Близько 40% усіх звернень до офісів продажів у цьому сегменті стосуються саме програм розстрочки.

Щоб утримати попит і клієнтів, забудовники у 2025 році подовжили строки розстрочок і знизили авансові платежі. Так, перша десятка лідерів-забудовників столичного регіону пропонує подовжені програми розстрочки до 5−7 років, у деяких є безвідсоткові періоди, під 0%, без прихованих платежів, з можливістю дострокового погашення.

Водночас ціни на квартири з розстрочкою часто вищі на 5−10%, що компенсує забудовнику безвідсоткове фінансування.

Попит на довготривалі програми зріс на 25−30%, особливо у комфорт-класі. Покупці готові сплачувати більші щомісячні платежі заради швидкого оформлення та відсутності перевірки фінансових справ.

Інвестуйте у різні активи: земля, житло, комерційна нерухомість — все є на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.