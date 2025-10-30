ПАРТНЕРСЬКА Sense Bank почав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах програми єОселя Сьогодні 10:40 — Кредит&Депозит

Sense Bank почав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах програми єОселя

Sense Bank розпочав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах державної програми іпотечного кредитування єОселя. Угода передбачає надання громадянам додаткової фінансової підтримки з боку держави під час оформлення іпотечних кредитів.

Співпраця здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів № 998 від 13 серпня 2025 року. Між Sense Bank і Пенсійним фондом укладено Договір про взаємодію та Договір ескроу, що дозволяє спрямовувати кошти державної допомоги на компенсацію частини витрат позичальників.

Державна підтримка надається внутрішньо переміщеним особам і громадянам, зареєстрованим на прифронтових територіях, які не мають житла у власності та не відчужували його протягом останніх трьох років.

За умовами програми передбачено компенсацію:

до 70% власного внеску (розраховується від першого внеску який становить не більше 30% вартості житла)

70% щомісячних платежів (за основним боргом і нарахованими процентами) протягом першого року кредитування (але не більше 150 тис. грн)

до 40 тис. грн на компенсацію витрат, пов’язаних з оформленням іпотечного кредиту.

Максимальна вартість житла, що може бути придбана в межах програми, не має перевищувати 2 млн грн, а власний внесок повинен становити не менше 30%.

Для участі у програмі необхідно подати заявку через застосунок Дія, обрати Sense Bank як банк-партнер і звернутися до відділення банку для подання паперової заяви на отримання державної допомоги. Після позитивного рішення Пенсійного фонду банк ухвалює кредитне рішення та забезпечує перерахування коштів допомоги через ескроу-рахунок.

«Sense Bank системно та послідовно підтримує державні програми, спрямовані на підвищення фінансової доступності житла для українців. Це рішення поєднує соціальний ефект зі стратегічною метою нашого банку — допомагати тим, хто найбільше потребує підтримки та водночас сприяти відновленню країни та зміцненню її економічної стійкості», — зазначила Орися Юзвишин, директор з розвитку іпотечного кредитування Sense Bank.

Протягом 2025 року Sense Bank видав понад 757 кредитів на суму понад 1,5 млрд грн у межах програми єОселя. У банку зазначають, що новий формат співпраці з Пенсійним фондом розширює можливості громадян у придбанні власного житла.

За матеріалами:

