Сума вкладів фізичних осіб у банках перевищила 1,5 трильйона гривень: яка частка у валюті (таблиця)
Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) станом на жовтень у банках України склала 1 515,4 млрд грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця.
Про це повідомляє ФГВФО.
За дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2025 року:
- вклади у національній валюті — 998,0 млрд грн (+21,1 млрд грн за вересень 2025 року);
- вклади в іноземній валюті — 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн за вересень 2025 року).
Частка ФОП
ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2025 року становили 3,1%, а в структурі суми вкладів — 11,6%. Сума їх вкладів склала 176,1 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
На 1 жовтня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:
|Розмір вкладу, грн.
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн.
|41,12
|0,00
|від 10 до 200 000 грн.
|56,93
|27,64
|від 200 000 до 400 000 грн.
|0,97
|12,87
|від 400 000 до 600 000 грн.
|0,38
|8,68
|понад 600 000 грн.
|0,60
|50,81
|Всього
|100,00
|100,0
23 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначається, що попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.
«За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови», — заявляє регулятор.
Ми писали, що сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.
Традиційно, найпривабливіші ставки пропонують невеликі банки.
Найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).
Довідка Finance.ua:
- Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.
- Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
- Депозит — простий, доступний і надійний спосіб зберегти кошти та заробити перші відсотки. Це ідеальний старт для тих, хто хоче навчитися примножувати гроші без зайвого ризику. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось ТОП-6 простими правилам, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.
