Сума вкладів фізичних осіб у банках перевищила 1,5 трильйона гривень: яка частка у валюті (таблиця)

Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) станом на жовтень у банках України склала 1 515,4 млрд грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця.

Про це повідомляє ФГВФО.

За дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2025 року:

вклади у національній валюті — 998,0 млрд грн (+21,1 млрд грн за вересень 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн за вересень 2025 року).

Частка ФОП

ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2025 року становили 3,1%, а в структурі суми вкладів — 11,6%. Сума їх вкладів склала 176,1 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 жовтня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Розмір вкладу, грн. Вкладники, % Сума вкладів, % до 10 грн. 41,12 0,00 від 10 до 200 000 грн. 56,93 27,64 від 200 000 до 400 000 грн. 0,97 12,87 від 400 000 до 600 000 грн. 0,38 8,68 понад 600 000 грн. 0,60 50,81 Всього 100,00 100,0

23 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку н а рівні 15,5%. Зазначається, що попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

«За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови», — заявляє регулятор.

Ми писали , що сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.

Традиційно, найпривабливіші ставки пропонують невеликі банки.

Найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).

Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Депозит — простий, доступний і надійний спосіб зберегти кошти та заробити перші відсотки. Це ідеальний старт для тих, хто хоче навчитися примножувати гроші без зайвого ризику. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось ТОП-6 простими правилам, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.

