ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні

Реальна дохідність вкладів у гривні зростає. Причиною є сповільнення інфляції, яка з’їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн?

Про це йдеться в огляді «Мінфіну».

З початку місяця Український індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні трішки зріс . Станом на 14 жовтня він складає за депозитами:

на 3 місяці — 13,27% річних (плюс 0,1 в.п.);

на 6 місяців — 13,83% річних (плюс 0,1 в.п.);

на 9 місяців — 13,86% річних (плюс 0,3 в.п.);

на 12 місяців — 13,68% річних (плюс 0,12 в.п.).

Водночас реальна дохідність депозитів зростає разом із сповільненням інфляції. Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9%, порівнюючи з 13,2% у серпні.

На сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.

Найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців: Асвіо банк (16,85% річних), Кредитвест Банк та Альтбанк (16,5% річних).

Кращі пропозиції за ставками депозитів у гривні на 6 місяців у таких банків: Кредитвест Банк і Альтбанк (17% річних), Кристалбанк (16,9% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 3 місяці пропонують: Кристалбанк та Юнекс банк (17% річних), а також Асвіо банк і Кредитвест Банк (16,75% річних).

Нагадаємо, на початку жовтня для українців відкрився один із найсприятливіших періодів для розміщення гривневих депозитів, як зазначають банкіри. Валютний ринок залишається стабільним, а економічні чинники наразі не створюють суттєвих ризиків. Це формує унікальне «вікно можливостей» для вкладників.

Раніше йшлося , що упродовж наступних трьох років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зосередиться на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейських показників. Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Нагадаємо, що під матрацом ваші гроші тихо знецінюються, а могли б працювати й приносити дохід. Депозит — простий, доступний і надійний спосіб зберегти кошти та заробити перші відсотки. Це ідеальний старт для тих, хто хоче навчитися примножувати гроші без зайвого ризику.

Проте дуже важливо зробити цей перший крок правильно й обрати найкращу пропозицію. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось 6 простими правилам, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.

