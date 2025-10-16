0 800 307 555
ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні

ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні
ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні
Реальна дохідність вкладів у гривні зростає. Причиною є сповільнення інфляції, яка з’їдає заробітки вкладників. Скільки зараз платять своїм приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн?
Про це йдеться в огляді «Мінфіну».
З початку місяця Український індекс ставок за депозитами фізосіб у гривні трішки зріс. Станом на 14 жовтня він складає за депозитами:
  • на 3 місяці — 13,27% річних (плюс 0,1 в.п.);
  • на 6 місяців — 13,83% річних (плюс 0,1 в.п.);
  • на 9 місяців — 13,86% річних (плюс 0,3 в.п.);
  • на 12 місяців — 13,68% річних (плюс 0,12 в.п.).
Водночас реальна дохідність депозитів зростає разом із сповільненням інфляції. Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9%, порівнюючи з 13,2% у серпні.
На сьогодні депозит на рік можна розмістити за ставкою 16,9% річних (найвищу дохідність на ринку пропонує Асвіо банк). З огляду на 23% податку на отриманий від вкладу дохід (18% — ПДФО, 5% — військовий збір), «чиста» ставка складе 13,03% річних при інфляції 11,9%.
ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні
Традиційно, найпривабливіші ставки пропонують невеликі банки. Найвищу дохідність за вкладами на 12 місяців у цій групі пропонують Асвіо банк, який платить за такими вкладами 16,9% річних, Український капітал (16,5% річних) та Бізбанк (16,45% річних).
Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців:: Асвіо банк (16,85% річних), Кредитвест Банк та Альтбанк (16,5% річних).
ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні
Кращі пропозиції за ставками депозитів у гривні на 6 місяців у таких банків: Кредитвест Банк і Альтбанк (17% річних), Кристалбанк (16,9% річних).
Найвищі ставки за депозитами на 3 місяці пропонують: Кристалбанк та Юнекс банк (17% річних), а також Асвіо банк і Кредитвест Банк (16,75% річних).
ТОП-10 банків: зросла реальна дохідність вкладів у гривні
Нагадаємо, на початку жовтня для українців відкрився один із найсприятливіших періодів для розміщення гривневих депозитів, як зазначають банкіри. Валютний ринок залишається стабільним, а економічні чинники наразі не створюють суттєвих ризиків. Це формує унікальне «вікно можливостей» для вкладників.
Раніше йшлося, що упродовж наступних трьох років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зосередиться на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейських показників. Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.
Нагадаємо, що під матрацом ваші гроші тихо знецінюються, а могли б працювати й приносити дохід. Депозит — простий, доступний і надійний спосіб зберегти кошти та заробити перші відсотки. Це ідеальний старт для тих, хто хоче навчитися примножувати гроші без зайвого ризику.
Проте дуже важливо зробити цей перший крок правильно й обрати найкращу пропозицію. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось 6 простими правилам, які допоможуть вам вибрати найбільш підходящий варіант.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниГроші
