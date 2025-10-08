НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів Сьогодні 15:28 — Кредит&Депозит

НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів

Національний банк України встановив нові правила розрахунку фінансового результату для підприємств, що працюють переважно на прифронтових територіях і постраждали внаслідок війни чи стихійних лих, щоб зберегти та розширити доступ таких компаній до кредитних ресурсів.

Відповідні зміни внесено до постанови Правління НБУ від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» і затверджених нею Правил роботи банків під час воєнного стану.

Новий підхід до оцінки платоспроможності

Тепер банки отримали можливість оцінювати спроможність боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами за новим підходом. Це стосується компаній, які працюють на територіях , де бойові дії тривають або дата їх завершення ще не визначена у відповідному переліку територій.

Банк може використовувати прогнозне значення фінансового результату від операційної діяльності боржника, якщо підприємство зазнало значних втрат через війну чи стихійне лихо. Наприклад, пошкодження виробничих приміщень чи обладнання.

Раніше фінансові установи мали право брати до уваги лише історичні показники фінрезультату за попередні періоди.

«Таке рішення сприятиме розширенню доступу до банківських кредитів для бізнесу, зокрема на прифронтових територіях», — зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт закону № 14013 про кредитну історію. Мета законопроєкту — посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості, а також заохочення до відповідального кредитування. Однією з головних новацій є «стоп-кредит» — громадяни зможуть заявити про небажання укладати нові кредитні договори.

Зі свого боку у Нацбанку розповіли про ключові положення документу. Про них можна почитати тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.