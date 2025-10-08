0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів

Кредит&Депозит
51
НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів
НБУ змінив правила оцінки позичальників із прифронтових регіонів
Національний банк України встановив нові правила розрахунку фінансового результату для підприємств, що працюють переважно на прифронтових територіях і постраждали внаслідок війни чи стихійних лих, щоб зберегти та розширити доступ таких компаній до кредитних ресурсів.
Відповідні зміни внесено до постанови Правління НБУ від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» і затверджених нею Правил роботи банків під час воєнного стану.

Новий підхід до оцінки платоспроможності

Тепер банки отримали можливість оцінювати спроможність боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами за новим підходом. Це стосується компаній, які працюють на територіях, де бойові дії тривають або дата їх завершення ще не визначена у відповідному переліку територій.
Банк може використовувати прогнозне значення фінансового результату від операційної діяльності боржника, якщо підприємство зазнало значних втрат через війну чи стихійне лихо. Наприклад, пошкодження виробничих приміщень чи обладнання.
Раніше фінансові установи мали право брати до уваги лише історичні показники фінрезультату за попередні періоди.
«Таке рішення сприятиме розширенню доступу до банківських кредитів для бізнесу, зокрема на прифронтових територіях», — зазначили в Нацбанку.
Нагадаємо, Верховна Рада 7 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт закону № 14013 про кредитну історію. Мета законопроєкту — посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості, а також заохочення до відповідального кредитування. Однією з головних новацій є «стоп-кредит» — громадяни зможуть заявити про небажання укладати нові кредитні договори.
Зі свого боку у Нацбанку розповіли про ключові положення документу. Про них можна почитати тут.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems