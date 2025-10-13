0 800 307 555
Кабмін розширив програму «Доступні кредити 5−7−9%» для прифронтових територій

Кредит&Депозит
12
Кабмін розширив програму «Доступні кредити 5−7−9%» для прифронтових територій
Кабмін розширив програму «Доступні кредити 5−7−9%» для прифронтових територій
Кабмін ухвалив рішення, яке розширює можливості програми «Доступні кредити 5−7-9%» для підприємців із прифронтових регіонів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.
Згідно з постановою від 10 жовтня, бізнес, який працює у зонах активних бойових дій, тепер зможе отримати додаткові пільги та фінансову підтримку.

Нові можливості для бізнесу

Відтепер дія програми поширюється на території активних бойових дій, де продовжують функціонувати державні електронні системи.
Підприємства, що вже користувалися державною підтримкою у 2022−2024 роках, можуть:
  • продовжити строк дії кредитів до кінця 2027 року;
  • рефінансувати заборгованість за чинними позиками на пільгових умовах.
Також бізнес, що опинився у зоні високого воєнного ризику вже після підписання кредитного договору, отримає право на застосування пільгової процентної ставки.
Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, через обстріли багато компаній у прифронтових регіонах втратили доходи, майно і виробничі потужності. Тому урядове рішення дозволить їм зберегти бізнес, робочі місця та продовжити діяльність попри воєнні ризики.

Довідка Finance.ua:

  • програма «Доступні кредити 5−7-9%» є частиною політики розвитку виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів через державні компенсації або гарантії;
  • програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки;
  • як ми повідомляли раніше, загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 123,8 тис. кредитів на суму близько 424 млрд грн, з них 89 тис. кредитів на суму 334 млрд грн — від початку воєнного стану.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
