Кабмін розширив програму «Доступні кредити 5−7−9%» для прифронтових територій Сьогодні 11:05 — Кредит&Депозит

Кабмін розширив програму «Доступні кредити 5−7−9%» для прифронтових територій

Кабмін ухвалив рішення, яке розширює можливості програми «Доступні кредити 5−7-9%» для підприємців із прифронтових регіонів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Згідно з постановою від 10 жовтня, бізнес, який працює у зонах активних бойових дій, тепер зможе отримати додаткові пільги та фінансову підтримку.

Нові можливості для бізнесу

Відтепер дія програми поширюється на території активних бойових дій , де продовжують функціонувати державні електронні системи.

Підприємства, що вже користувалися державною підтримкою у 2022−2024 роках, можуть:

продовжити строк дії кредитів до кінця 2027 року;

рефінансувати заборгованість за чинними позиками на пільгових умовах.

Також бізнес, що опинився у зоні високого воєнного ризику вже після підписання кредитного договору, отримає право на застосування пільгової процентної ставки.

Читайте також У прифронтових областях стартували дві грантові програми для бізнесу

Як зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, через обстріли багато компаній у прифронтових регіонах втратили доходи, майно і виробничі потужності. Тому урядове рішення дозволить їм зберегти бізнес, робочі місця та продовжити діяльність попри воєнні ризики.

Довідка Finance.ua:

програма «Доступні кредити 5−7-9%» є частиною політики розвитку виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів через державні компенсації або гарантії;

програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки;

як ми повідомляли раніше, загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив понад 123,8 тис. кредитів на суму близько 424 млрд грн, з них 89 тис. кредитів на суму 334 млрд грн — від початку воєнного стану.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.